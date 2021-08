Cyberpunk 2077 z aktualizacją 1.3 i DLC. Nie wygląda to dobrze

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio CD Projekt RED ujawniło szczegółowe informacje na temat aktualizacji 1.3 i pierwszych darmowych DLC do Cyberpunk 2077. Nie wygląda to dobrze.

Cyberpunk 2077 aktualizacja 1.3 (fot. CD Projekt RED)

Poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077. Lista poprawek i zmian jest wyjątkowa długa, jednak próżno szukać na niej prawdziwie rewolucyjnych zmian. W większości są to drobne korekty funkcji, które od dnia premiery nie działały tak, jak powinny. Nowej zawartości jest "jak na lekarstwo" i trudno sobie wyobrazić, aby debiutu patcha 1.3 miał kogokolwiek skłonić na powrót do Night City.

Cyberpunk 2077 patch 1.3 - lista zmian

Zmniejszono poziom zbliżenia minimapy podczas jazdy, dzięki czemu nawigowanie jest łatwiejsze.

Dodano przycisk, który pozwala na ponowne rozdanie punktów atutów na drzewie umiejętności postaci.

Ulepszono efekt SSR, aby był mniej ziarnisty na konsolach i na niższych ustawieniach na PC.

V można teraz obracać w widoku ekwipunku, używając myszy.

Gracz będzie mógł teraz właściwie wytworzyć hacki, nawet gdy raz je już wytworzył, a następnie się ich pozbył.

Dodano opcję porównywania wszczepów.

Można teraz hurtowo ulepszać komponenty do wytwarzania przedmiotów.

Czas po jakim wrogowie wykryją gracza zależy teraz od poziomu trudności. Na Łatwym lub Normalnym poziomie trudności przeciwnicy będą wolniej wykrywać gracza, a na Bardzo Trudnym szybciej.

Na Łatwym lub Normalnym poziomie trudności przeciwnicy będą wolniej wykrywać gracza, a na Bardzo Trudnym szybciej. Na Bardzo Trudnym poziomie trudności (i na żadnym innym) będą teraz bardziej agresywnie szukać gracza kiedy są „zaalarmowani”.

NCPD nie reaguje już wrogo z powodu martwych ciał w aktywnościach otwartego świata.

NCPD reaguje teraz także na uderzenia NPC-ów bronią niezabójczą.

Dostosowano proces zadawania obrażeń podczas strzelania do tłumu NPC-ów w trakcie walki, w zależności od dystansu i używanego uzbrojenia.

Dostosowano funkcjonalność licznych atutów.

Poprawiono zachowanie NPC w walce.

Poprawiono wydajność (szczególnie odczuwalne na starszych konsolach).

Oprócz powyższych, aktualizacja 1.3 przynosi ze sobą również mnóstwo poprawek, ich pełną listę znajdziecie tutaj.

CD Projekt ujawnił również, że wraz z aktualizacją 1.3 do gry trafią pierwsze darmowe DLC. Niestety, nie spodziewajcie się zbyt wiele, będą to:

Alternatywny wygląd Johnny’ego Silverhanda

Dwie nowe kurtki dla V

Nowy samochód

Samochód z DLC (fot. CD Projekt RED) Johnny Silverhand (fot. CD Projekt RED)

Osoby, które wciąż wierzą, że Cyberpunk 2077 jeszcze kiedyś "będzie wielki", są przez twórców gry regularnie wystawiane na próby. Nie można oczywiście deweloperom odmówić chęci, ale wydaje się, że dla Cyberpunka minął już moment, w którym tytuł ten można uratować. Wielka to szkoda, bowiem ogólnie jest to ciekawa i solidna produkcja. Niestety, poziom jej niedopracowania "zawstydza" niemal wszystko co mogliśmy zobaczyć w branży w ostatnich latach.

