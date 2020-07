Cyberpunk 2077 - z gry wycięto jeden z najbardziej efektownych elementów gameplay'u

Jak właśnie ujawniono, jeden z najbardziej efektownych elementów gameplay'u z Cyberpunk 2077 nie pojawi się w finalnej wersji gry.

Cyberpunk 2077 powstaje już bardzo długo, o grze polskiego studia pierwszy raz usłyszeliśmy w 2012 roku. Nic zatem dziwnego, że w trakcie produkcji wielokrotnie zmieniano pewne aspekty produkcji. Niestety, jak się właśnie okazało, z Cyberpunk 2077 wycięto elementy gameplay'u, które pokazywane były stosunkowo niedawno.

Pamiętacie pierwszy oficjalny materiał z rozgrywki w Cyberpunk 2077? Jeśli nie, to możecie obejrzeć go poniżej. Na tym blisko 50 minutowym filmie możemy w pewnym momencie zaobserwować jak główna protagonistka - V, w efektowny sposób, przebiegając po ścianie, dostaje się do swoich przeciwników (42:55 na filmiku). Wykorzystanie specjalnych ostrzy do "przyczepiania" się do ściany miało pozwolić graczom na kreatywne podejście do starć. Niestety, jak w jednym z ostatnich wywiadów zdradził Max Pears - główny projektant poziomów w Cyberpunk 2077, funkcja ta została usunięty z gry.

Pears stwierdził, że usunięcie tego elementu gameplay'u był konieczne z powodów projektowych. Zapewnia jednak, że gracze wciąż mogą liczyć na ogromną elastyczność w poruszaniu się po świecie gry.

Z pewnością jest to spory zawód, bowiem ten konkretny element gameplay'u zapowiadał się naprawdę ciekawie. Możemy się tylko zastanawiać ile jeszcze elementów, które mieliśmy już okazję widzieć, ostatecznie nie trafi do gry. Miejmy nadzieję, że niewiele.

Cyberpunk 2077 na ostatnich materiałach prezentuje się naprawdę dobrze, jednak większość dziennikarzy, którzy mieli okazję obcować z fragmentem produkcji CD Projekt RED, zgodnie twierdzi, że nie jest to produkcja pozbawiona wad.

Cóż, na ostateczną ocenę Cyberpunk 2077 przyjdzie nam poczekać do 19 listopada, kiedy to odbędzie się premiera gry. W dniu debiutu trafi ona na PlayStation 4, Xbox One i PC, a następnie na PS5 i Xbox Series X.

Zobacz również: Cyberpunk 2077 – data premiery, system walki, świat, postacie, zadania. Wszystko, co wiemy na temat gry