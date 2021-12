Cyberpunk 2077 z kolejnym wielkim sukcesem, jak oni to robią?!

Cyberpunk 2077 może pochwalić się kolejnym sukcesem. Produkcja CD Projekt Red dorównała największym w branży.

fot. CD Projekt Red

Powiedzieć, że Cyberpunk 2077 miał trudny start, to nic nie powiedzieć. Najnowsza gra CD Projekt RED pojawiła się na rynku w fatalnym stanie technicznym, co sprawiło, że spadła na nią ogromna fala krytyki. Miała być największa premiera dekady, a otrzymaliśmy ogromne rozczarowanie. Okazuje się jednak, że magia polskiego studia i konsekwentna praca nad ciągłymi poprawkami zaowocowała ogromnym sukcesem gry na platformie Steam.

Valve ujawniło właśnie najpopularniejsze i najbardziej dochodowe gry mijającego już 2021 roku. Te ostatnie podzielono na cztery główne kategorie: platynową, złotą, srebrną i brązową. W pierwszej z nich znajdziemy takie tytuły jak: GTA V, Destiny 2, Valheim, New World czy Battlefield 2042. Cyberpunk 2077 zasłużył na "złoto", co stawia go w jednym rzędzie z takimi grami jak: Final Fantasy XIV Online, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2 czy FIFA 22. Jak zatem doskonale widać, w rok od premiery Cyberpunk 2077 jest w stanie mierzyć się z największymi w branży. CD Projekt Red z całą pewnością nie może narzekać na sukces komercyjny swojego ostatniego tytułu.

Śmiało możemy założyć, że Cyberpunk 2077 poradzi sobie nieźle również w nadchodzącym roku. Studio CD Projekt Red potwierdziło już, że najpóźniej do końca marca gracze otrzymają wersję gry dedykowaną konsolom nowej generacji - Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Cały czas wyczekujemy również nowych informacji na temat zapowiedzianych wcześniej DLC.

