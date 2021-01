Cyberpunk 2077 z kolejnymi problemami. CD Projekt pod lupą UOKiK

Firma CD Projekt musi mierzyć się z kolejnymi problemami, wywołanymi przez premierę Cyberpunk 2077. Pracy oraz działaniom polskiego dewelopera postanowił przyjrzeć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nie milkną echa premiery Cyberpunk 2077. Najbardziej oczekiwana gra dekady trafiła do nas w stanie pozostawiającym sporo do życzenia, a studio CD Projekt Red musi sobie teraz radzić z krytyką i licznymi problemami.

Oprócz masowych zwrotów, dzieło polskiego studia musiało się mierzyć z wyjątkowo "ostrą" reakcją Sony, który zdecydowało się usunąć Cyberpunk 2077 ze swojego cyfrowego sklepu - PS Store. Na domiar złego, do amerykańskiego sądu wpłynął pozew zbiorowy złożony przez inwestorów CD Projektu, którzy twierdzą, że "celowe" działania firmy naraziły ich na straty finansowe. Jak się jednak okazuje, to nie koniec problemów polskiego dewelopera.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", działaniom firmy CD Projekt postanowił przyjrzeć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK, tak komentuje całą sprawę: "Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienia problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek czy rozwiązaniem trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób, które złożyły reklamacje i są niezadowolone z zakupu w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie mimo wcześniejszych zapewnień producenta".

Co może grozić firmie CD Projekt, jeśli UOKiK uzna, że nie dotrzymała ona wszystkich zobowiązań wobec klientów? Przede wszystkim kara finansowa, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (obecnie Tomasz Chróstny) może wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu firmy. Oczywiście to nie wszystkie narzędzia jakimi dysponuje UOKiK. Instytucja ta może również nakazać firmie zadośćuczynić klientom w inny sposób, np. udostępniając dodatki DLC za darmo.

Warto też podkreślić, że dochodzenie UOKiK nie zawsze powiązane jest z nałożeniem kary na daną firmę. Może się bowiem okazać, że choć producent dopuścił się pewnych błędów, to robi wszystko, aby je klientom zadośćuczynić. Dotychczasowe działania CD Projektu w sprawie Cyberpunk 2077 z całą pewnością wskazują na to, że firmie zależy, aby gracze nie czuli się oszukani. Przypomnijmy, polskie studio już wypuściło kilka aktualizacji gry, a co ważniejsze, aktywnie działa w sprawie zwrotów.

Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia zeszłego roku na PC, PS4 (PS5) i Xbox One (Xbox Series X). Pomimo zamieszania związanego z konsolowym wydaniem gry, Cyberpunk 2077 kupiło już ponad 13 milionów graczy.

