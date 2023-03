Cyberpunk 2077 z mnóstwem nowości i zmian, ale tylko na PC. To obecnie najlepsza wersja gry

Czekacie na DLC do Cyberpunk 2077? Jeśli tak, to czas ten możecie sobie znacznie umilić, ale niestety tylko na PC.

Od dnia premiery Cyberpunk 2077 w grudniu 2020 roku mówi się, że wersja gry na PC jest tą zdecydowanie najlepszą, zarówno pod względem oprawy wizualnej, jak i wydajności. Oczywiście po PS4 i Xbox One nikt nie spodziewał się cudów, ale już wersja na PS5 i Xbox Series X|S mogła rzucić wyzwanie PC-tom. Niestety, tylko do czasu.

Cyberpunk 2077 odmieniony na PC

Pod pewnymi względami gracze PC-towi zawsze będą mieć przewagę nad tym ceniącymi sobie bardziej konsole. Jednym z takich plusów jest możliwość korzystania z modów. Zarówno bardziej, jak i mniej popularne tytuły błyskawicznie otrzymują mniejsze i większe modyfikacje. Jakiś czas temu pisaliśmy wam o wyjątkowych modach do Hogwarts Legacy, niektóre z nich są w stanie znacząco zmienić sposób rozgrywki w grze.

Zobacz również:

Cyberpunk 2077 może pochwalić się już sporą listą modyfikacji, ale wydaje mi się, że dopiero teraz pojawi się mod, który jest niemal obowiązkowy. Znany moder o pseudonimie Halk Hogan - ten sam, który przygotował The Witcher 3 HD Reworked Project, z którego skorzystało studio CD Projekt Red przy odświeżaniu trzeciego Wiedźmina, ma dla nas kolejny wyjątkowy projekt.

To może Cię zainteresować:

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project to mod do Cyberpunk 2077, który znacząco poprawia grafikę gry, m.in. poprzez przerobienie assetów i dodanie tekstur w wysokiej rozdzielczości. Twórcy udało się przy tym zachować spójność wizualną z oryginalną grą i co istotne, nowa jakość nie wpływa na wydajność gry. Co dokładnie się zmieniło i jak wygląda nowy, lepszy Cyberpunk 2077 możecie zobaczyć poniżej.

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project jest dostępny już teraz (oczywiście tylko na PC). Modyfikację możecie pobrać za darmo ze strony Nexus Mods. Tam też znajdziecie instrukcję instalacji i wszystkie szczegóły dotyczące moda.