Cyberpunk 2077 z niesamowitym wzrostem sprzedaży. Co się dzieje?

Studio CD Projekt RED ma powody do radości - Cyberpunk 2077, znów sprzedaje się znakomicie. Co jest tego powodem?

fot. CD Projekt RED / Cyberpunk 2077

Polski zespół nie może narzekać na brak pracy. Od dnia premiery Cyberpunk 2077 trwa nieustanna walka o "lepsze jutro" dla całej marki. Choć w dniu premiery najnowsza gra "Redów" trafiła do ponad 12 milionów graczy, to w kolejnych tygodniach jej sprzedaż była poniżej oczekiwań. Jak dobrze wiemy, było to spowodowane w głównej mierze licznymi problemami technicznym, które nękały grę. Obecnie, po kilku znaczących aktualizacjach, Cyberpunk 2077 jest już zupełnie inną grą niż w dniu premiery.

Ostatni patch - 1.23, trafił do gry niespełna dwa tygodnie temu, co dobitnie pokazuje, że CD Projekt RED nie rezygnuje ze swojego najnowszego tytułu. Ilość i jakość poprawek, która trafiła do produkcji sprawiła, że gracze coraz chętniej sięgają po Cyberpunk 2077.

W Wielkiej Brytanii sprzedaż Cyberpunk 2077 wzrosła o 374%, co pozwoliło grze "Redów" uplasować się na 22 miejscu w rankingu najchętniej kupowanych gier w pudełkach. Jak zatem widać, upór polskiego dewelopera zaczyna się opłacać.

Cyberpunk 2077 ma szansę na "drugie życie", a to dzięki aktualizacji na konsole nowej generacji, która ma pojawić się pod koniec tego roku. Sprawi ona, że posiadacze PS5 i Xbox Series X będą mogli cieszyć się prawdziwie next-genowymi doznaniami. Warto też dodać, że CD Projekt RED wciąż zamierza rozbudować świat Cyberpunk 2077 za pośrednictwem darmowych i płatnych DLC.

Cyberpunk 2077 jest obecnie dostępny na PC, PS4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X / S. Na konsola nowej generacji gra polaków jest dostępna jedynie w ramach kompatybilności wstecznej.

