Cyberpunk 2077 z niesamowitym wzrostem sprzedaży. Co się dzieje? [18.01.2022]

Studio CD Projekt RED ma powody do radości - Cyberpunk 2077, znów sprzedaje się znakomicie. Co jest tego powodem?

fot. CD Projekt RED / Cyberpunk 2077

Polski zespół nie może narzekać na brak pracy. Od dnia premiery Cyberpunk 2077 trwa nieustanna walka o "lepsze jutro" dla całej marki. Choć w dniu premiery najnowsza gra "Redów" trafiła do ponad 12 milionów graczy, to w kolejnych tygodniach jej sprzedaż była poniżej oczekiwań. Jak dobrze wiemy, było to spowodowane w głównej mierze licznymi problemami technicznym, które nękały grę. Obecnie, po kilku znaczących aktualizacjach, Cyberpunk 2077 jest już zupełnie inną grą niż w dniu premiery.

Ostatni patch - 1.23, trafił do gry niespełna dwa tygodnie temu, co dobitnie pokazuje, że CD Projekt RED nie rezygnuje ze swojego najnowszego tytułu. Ilość i jakość poprawek, która trafiła do produkcji sprawiła, że gracze coraz chętniej sięgają po Cyberpunk 2077.

W Wielkiej Brytanii sprzedaż Cyberpunk 2077 wzrosła o 374%, co pozwoliło grze "Redów" uplasować się na 22 miejscu w rankingu najchętniej kupowanych gier w pudełkach. Jak zatem widać, upór polskiego dewelopera zaczyna się opłacać.

Cyberpunk 2077 ma szansę na "drugie życie", a to dzięki aktualizacji na konsole nowej generacji, która ma pojawić się pod koniec tego roku. Sprawi ona, że posiadacze PS5 i Xbox Series X będą mogli cieszyć się prawdziwie next-genowymi doznaniami. Warto też dodać, że CD Projekt RED wciąż zamierza rozbudować świat Cyberpunk 2077 za pośrednictwem darmowych i płatnych DLC.

Cyberpunk 2077 jest obecnie dostępny na PC, PS4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X / S. Na konsola nowej generacji gra polaków jest dostępna jedynie w ramach kompatybilności wstecznej.

Aktualizacja 1 - Coraz więcej graczy Cyberpunk 2077 na Steamie

Wysoka sprzedaż Cyberpunk 2077 znalazła odzwierciedlenie również w liczbie graczy, którzy bawią się obecnie przy produkcji CD Projekt RED. Jak donosi serwis SteamCharts, w ostatnich 24-godzinach, w szczytowym momencie, przy Cyberpunk 2077 na Steam bawiło się ponad 17 tysięcy graczy. Warto przy tym podkreślić, że jest to najlepszy dobowy wynik najnowszej produkcji "Redów" od ponad dwóch miesięcy. Co więcej, po raz pierwszy od debiutu tytułu, średnia dzienna liczba graczy w przeciągu miesiąca zanotowała wzrost. Jak zatem widać, opłaciło się CD Projekt RED "łatać" Cyberpunk 2077.

Jest to również znakomity prognostyk przed drugą połową roku. Przypomnijmy, że włodarze polskiego studia potwierdzili już, że w tym roku otrzymamy pierwsze darmowe DLC z nową zawartością oraz aktualizację next-gen dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Pamiętajmy, że wciąż trwają prace także nad płatnymi dodatkami, które jednak najprawdopodobniej zobaczymy dopiero w przyszłym roku.

Aktualizacja 2 - Cyberpunk 2077 wśród najpopularniejszych gier na PS4

"Moc jest w niej silna", tak z całą pewnością rzekłby pewien kultowy bohater, gdyby zobaczył co obecnie dzieje się z grą Cyberpunk 2077. Po wzroście sprzedaży w UK i na Steam, produkcja CD Projekt RED zdecydowała się zdominować kolejną platformą. Tym razem jednak mowa o największym przeciwniku gry - Sony. Przypomnijmy, wkrótce po premierze gry polskiego studia, włodarze PlayStation zdecydowali o usunięciu Cyberpunk 2077 z cyfrowego sklepu PS Store. Ban na grę trwała aż do minionego miesiąca, kiedy to, wciąż niechętnie, Sony wyraziło zgodę na powrót CP2077 do sklepu.

Cyberpunk 2077 (fot. Sony / CD Projekt RED)

Bardzo szybko okazało się, że Cyberpunk 2077 i tutaj poważnie "namieszał". Jak wynika z raportu opublikowanego przez Sony, najchętniej kupowaną grą czerwca na PS4 w PS Store był Cyberpunk 2077! Co więcej, polska produkcja zdominowała zarówno amerykańskie, kanadyjskie, jak i europejskie listy przebojów. Choć nie podano dokładnej liczby sprzedanych egzemplarzy, to dzieło CD Projekt RED pokonało takie tuzy i pewniaki, jak: GTA 5, FIFA 21 czy Minecraft.

Pierwsza piątka najpopularniejszych gier PS Store w czerwcu 2021 prezentuje się następująco:

Europa:

Cyberpunk 2077 FIFA 21 GTA 5 Minecraft NBA 2K21

Ameryka / Kanada:

Cyberpunk 2077 GTA 5 NBA 2K21 Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War

Czekamy na kolejne znakomite wyniki Cyberpunk 2077.

Aktualizacja 3 - Cyberpunk 2077 na liście bestsellerów Steam za 2021 rok

Pomimo licznych problemów, studio CD Projekt Red może być zadowolone ze sprzedaży gry Cyberpunk 2077. Polska produkcja znalazła się na liście najpopularniejszych i najbardziej dochodowych gier 2021 na platformie Steam. Tytuły, które zarobiły najwięcej w minionym roku zostały podzielone na cztery grupy: platynową, złotą, srebrną i brązową. W pierwszej z nich znajdziemy takie tytuły jak: GTA V, Destiny 2, Valheim, New World czy Battlefield 2042. Cyberpunk 2077 "załapał się" do złota, co oznacza, że zarobił tyle samo co: Final Fantasy XIV Online, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2 czy FIFA 22.

To jednak nie koniec dobrych wieści. W ostatnim tygodniu grudnia (25 grudnia - 2 stycznia) Cyberpunk 2077, po wielu miesiącach przerwy, powrócił na listę top 10 bestsellerów Steama.

Możemy tylko pogratulować CD Projekt Red i czekamy na kolejne znakomite wyniki Cyberpunk 2077. Możliwe, że te poprawią się już niebawem, bowiem coraz więcej spekuluje się o nowej wersji gry - Cyberpunk 2077 Samurai Edition.

Aktualizacja 4 - Rok 2022 może być dla Cyberpunk 2077 przełomowy

Cyberpunk 2077 znakomicie zakończył rok 2021 i śmiało możemy założyć, że w nadchodzących miesiącach sprzedaż gry CD Projekt Red znów się poprawi. Co za tym przemawia? Przede wszystkim nadchodząca aktualizacja do gry, którą określą się jako "największą w historii" Cyberpunk 2077. To jednak nie wszystko, studio CD Projekt Red potwierdziło już, że nowa wersja gry dedykowana konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X/S zadebiutuje najpóźniej do końca marca 2022 roku.

Coraz częściej pojawiają się także plotki o zupełnie nowym wydaniu gry, które jednocześnie miałoby zwiastować pewnego rodzaju "nowy start" dla Cyberpunk 2077. Mowa tu o Cyberpunk 2077 Samurai Edition, które ma zapewnić nie tylko wszystkie poprawki, ale również nową zawartość, w tym kolejne darmowe DLC, jak np.: cztery nowe bronie, możliwość personalizacji mieszkania oraz system "nowa gra plus".

Jednego możemy być pewni studio CD Projekt Red nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii Cyberpunk 2077.

