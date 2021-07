Cyberpunk 2077 z niesamowitym wzrostem sprzedaży. Co się dzieje? [Aktualizacja]

Studio CD Projekt RED ma powody do radości - Cyberpunk 2077, znów sprzedaje się znakomicie. Co jest tego powodem?

fot. CD Projekt RED / Cyberpunk 2077

Polski zespół nie może narzekać na brak pracy. Od dnia premiery Cyberpunk 2077 trwa nieustanna walka o "lepsze jutro" dla całej marki. Choć w dniu premiery najnowsza gra "Redów" trafiła do ponad 12 milionów graczy, to w kolejnych tygodniach jej sprzedaż była poniżej oczekiwań. Jak dobrze wiemy, było to spowodowane w głównej mierze licznymi problemami technicznym, które nękały grę. Obecnie, po kilku znaczących aktualizacjach, Cyberpunk 2077 jest już zupełnie inną grą niż w dniu premiery.

Ostatni patch - 1.23, trafił do gry niespełna dwa tygodnie temu, co dobitnie pokazuje, że CD Projekt RED nie rezygnuje ze swojego najnowszego tytułu. Ilość i jakość poprawek, która trafiła do produkcji sprawiła, że gracze coraz chętniej sięgają po Cyberpunk 2077.

W Wielkiej Brytanii sprzedaż Cyberpunk 2077 wzrosła o 374%, co pozwoliło grze "Redów" uplasować się na 22 miejscu w rankingu najchętniej kupowanych gier w pudełkach. Jak zatem widać, upór polskiego dewelopera zaczyna się opłacać.

Cyberpunk 2077 ma szansę na "drugie życie", a to dzięki aktualizacji na konsole nowej generacji, która ma pojawić się pod koniec tego roku. Sprawi ona, że posiadacze PS5 i Xbox Series X będą mogli cieszyć się prawdziwie next-genowymi doznaniami. Warto też dodać, że CD Projekt RED wciąż zamierza rozbudować świat Cyberpunk 2077 za pośrednictwem darmowych i płatnych DLC.

Cyberpunk 2077 jest obecnie dostępny na PC, PS4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X / S. Na konsola nowej generacji gra polaków jest dostępna jedynie w ramach kompatybilności wstecznej.

Aktualizacja

Wysoka sprzedaż Cyberpunk 2077 znalazła odzwierciedlenie również w liczbie graczy, którzy bawią się obecnie przy produkcji CD Projekt RED. Jak donosi serwis SteamCharts, w ostatnich 24-godzinach, w szczytowym momencie, przy Cyberpunk 2077 na Steam bawiło się ponad 17 tysięcy graczy. Warto przy tym podkreślić, że jest to najlepszy dobowy wynik najnowszej produkcji "Redów" od ponad dwóch miesięcy. Co więcej, po raz pierwszy od debiutu tytułu, średnia dzienna liczba graczy w przeciągu miesiąca zanotowała wzrost. Jak zatem widać, opłaciło się CD Projekt RED "łatać" Cyberpunk 2077.

Jest to również znakomity prognostyk przed drugą połową roku. Przypomnijmy, że włodarze polskiego studia potwierdzili już, że w tym roku otrzymamy pierwsze darmowe DLC z nową zawartością oraz aktualizację next-gen dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Pamiętajmy, że wciąż trwają prace także nad płatnymi dodatkami, które jednak najprawdopodobniej zobaczymy dopiero w przyszłym roku.

