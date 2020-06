Cyberpunk 2077 z nową datą premiery! W produkcję CD Projekt RED zagramy dopiero pod koniec roku

Nie mamy najlepszych wieści dla wszystkich wyczekujących wrześniowej premiery Cyberpunk 2077. Jak właśnie poinformowało studio CD Projekt RED, na grę poczekamy nieco dłużej.

Tego to się nie spodziewaliśmy, jak poinformowali właśnie przedstawiciele studia CD Projekt RED - Marcin Iwiński i Adam Badowski, premiera Cyberpunk 2077 nie odbędzie się 17 września. W najnowszą produkcję "redów" zagramy dopiero 19 listopada, o ile ta data się utrzyma.

Deweloperzy tłumaczą swoją decyzję ogromem prac, która pozostała im jeszcze do wykonania. Choć, jak podkreślają, niemal wszystkie najważniejsze elementy produkcji zostały już zaimplementowane, a dziennikarze z całego świata już w tym tygodniu otrzymają możliwość niezależnego ogrania tytuły, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Zespół w najbliższych tygodniach i miesiącach skupiać się będzie na odpowiednim balansowaniu rozgrywki, wyszukiwaniu i naprawianiu błędów oraz ogólnym "doszlifowywaniu" tytułu.

Cóż, nam na pocieszenie pozostaje zapowiedź nowego materiału z rozgrywki w Cyberpunk 2077, który ma zostać zaprezentowany już w przyszłym tygodniu (25 czerwca) podczas wydarzenia Night City Wire.

Cyberpunk 2077 zmierza na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Niemal pewne jest, że gra CD Projekt RED trafi również na Xbox Series X i PlayStation 5.

