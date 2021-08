Cyberpunk 2077 z ogromnym spadkiem sprzedaży. Co się dzieje?

CD Projekt RED ma kolejny problem z Cyberpunk 2077. Po chwilowym wzroście sprzedaży, nastąpił ogromny spadek. Co się dzieje? Czy gracze nie wierzą już w przyszłość gry?

Cyberpunk 2077 (fot. CD Projekt RED)

Jeszcze pod koniec czerwca i na początku lipca informowaliśmy was o rekordowych wynikach sprzedaży Cyberpunk 2077. Produkcja studia CD Projekt RED rozchodziła się jak przysłowiowe "świeże bułeczki". Wówczas, tylko w Wielkiej Brytanii sprzedaż Cyberpunk 2077 wzrosła o 374%, co pozwoliło grze "Redów" uplasować się na 22 miejscu w rankingu najchętniej kupowanych gier w pudełkach. Automatycznie odbiło się to również na statystykach w platformie Steam, gdzie podczas jednej doby w Cyberpunk 2077 bawiło się ponad 17 tysięcy graczy. Co istotne, polska produkcja powróciła również do sklepu cyfrowego Sony - PlayStation Store. Wystarczyła krótka chwila, aby CP2077 wskoczył na pierwsze miejsce wśród najchętniej kupowanych gier cyfrowych w Europie, Ameryce oraz Kanadzie. Niestety, to wszystko jest już historią.

W niespełna miesiąc Cyberpunk 2077 stracił pozycję lidera wśród najpopularniejszych gier na PlayStation 4 i PS5. Jak wynika z najnowszego raportu PS Store, dzieło "Redów" wypadło nawet poza pierwszą dwudziestkę! Co gorsza, CP2077 przegrał nie tylko z tak mocnymi rywalami jak: GTA 5, FIFA 21 czy Call of Duty Black Ops Cold War, ale z wysłużonym już Far Cry 5, Mortal Kombat 11 czy Anthem - porzucony już przez Bioware sieciowym RPG. Na pocieszenie dla CD Projekt RED pozostaje wiadomość, że na 12 miejsce w europejskim PS Store wskoczył Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Zobacz również:

Co może być przyczyną tak słabych wyników Cyberpunk 2077? Nie będzie tu wielkim zaskoczeniem jeśli jako głównego winowajcę wskażemy brak nowej zawartości. Ostatnia duża aktualizacja trafiła do gry pod koniec marca (patch 1.2). Oczywiście od tamtej pory otrzymaliśmy jeszcze kilka pomniejszych patchy, ale nie na to czekają gracze. CD Projekt RED wciąż milczy na temat wyczekiwanego patcha 1.3, jak również na temat darmowych i płatnych DLC. Oprócz suchego komunikatu, że "będą", na temat dodatków do Cyberpunk 2077 nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Minęło już dziewięć miesięcy od premiery gry, a gracze wciąż nie wiedzą nic konkretnego na temat jej przyszłości. Dla porównania, Wiedźmin 3: Dziki Gon po takim okresie od debiutu mógł już się pochwalić szeregiem aktualizacji i patchy oraz 16 darmowymi DLC i płatnym dużym rozszerzeniem "Serce z Kamienia".

Zobacz również: Cyberpunk 2077 DLC – premiera, historia, cena, plotki i fakty. Wszystko co wiemy