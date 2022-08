Cyberpunk: Edgerunners – premiera, trailer, ciekawostki. Wszystko co wiemy o serialu na Netflix

Premiera anime Cyberpunk: Edgerunners na Netflix już we wrześniu. Sprawdź, co wiemy na temat serialu inspirowanego grą od CD Projekt RED.

Spis treści

Cyberpunk 2077 miał swoje problemy, ale obecnie gra prezentuje się i działa (szczególnie na PC i i konsolach PS5 oraz Xbox Series X) bardzo dobrze. CD Projekt RED pracuje obecnie nad dużym rozszerzeniem fabularnym do gry, które ma zadebiutować już w pierwszym kwartale 2023 roku. Zanim to jednak nastąpi będziemy mieli okazję po raz kolejny odwiedzić Night City, a to za sprawą serialu Cyberpunk: Edgerunners.

Najważniejsze informacje

W zdemoralizowanym mieście, w którym cybernetyczne modyfikacje organizmu to norma, zdolny chłopak z ulicy chce zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem.

Tytuł serialu - Cyberpunk: Edgerunners

- Cyberpunk: Edgerunners Twórcy - Studio Trigger / CD Projekt RED

- Studio Trigger / CD Projekt RED Liczba potwierdzonych sezonów – 1

– 1 Liczba odcinków - 10

- 10 Czas emisji – 2022

– 2022 Gatunek - Science fiction, horror

- Science fiction, horror Kraj produkcji – Japonia

Co to jest Cyberpunk: Edgerunners?

Cyberpunk: Edgerunners to serial Anime, który powstaje przy ścisłej współpracy CD Projekt RED, studia Trigger oraz platformy Netflix. Oficjalnie potwierdzono już, że czeka na nas 10-odcinkowa historia.

Zobacz również:

Bohaterowie i opis fabuły

Cyberpunk: Edgerunners przedstawi historię młodego mężczyzny, który za wszelką cenę stara się przetrwać na ulicach Night City. Dochodzi on do wniosku, że aby zrealizować swój cel musi zostać edgerunnerem – wyjętym spod prawa najemnikiem, zwanym też cyberpunkiem. Na temat głównej fabuły Cyberpunk: Edgerunners wiemy, póki co, niewiele. Choć z dotychczasowych informacji możemy wysnuć kilka wniosków. Przede wszystkim Cyberpunk: Edgerunners nie będzie fabularnie powiązane z Cyberpunk 2077. Fani gry będą mogli jednak spotkać znajome twarze i miejsca.

Cyberpunk: Edgerunners – kiedy premiera?

Premiera Cyberpunk: Edgerunners odbędzie się 13 września 2022 r., oczywiście wyłącznie na Netflix. Tego dnia otrzymamy dostęp do wszystkich 10 odcinków.

Trailer i zwiastuny

Cyberpunk: Edgerunners doczekał się już kilku zwiastunów, a nawet prezentacji efektownej „czołówki”, do której muzykę stworzył Franz Ferdinand.

Pierwszy trailer Cyberpunk: Edgerunners.

Zwiastun przedstawiający gang Maelstrom.

Czołówka Cyberpunk: Edgerunners.

Materiał od twórców.

Cyberpunk: Edgerunners - galeria zdjęć z serialu anime na Netflix

Cyberpunk: Edgerunners - galeria zdjęć z serialu anime na Netflix ( ) × Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix) Cyberpunk: Edgerunners Cyberpunk: Edgerunners (fot. Netflix)

Cyberpunk: Edgerunners NSFW trailer już dostępny. Materiał tylko dla dorosłych odbiorców

Uniwersum Cyberpunk 2077 jest wyjątkowo brutalne i mroczne. Niech was zatem nie zwiedzie oprawa wizualna anime Cyberpunk: Edgerunners, tu również będziemy mieli do czynienia z wyjątkowo dojrzałą opowieścią. Na dowód mamy dla was najnowszy trailer animacji, który sam Netflix przedstawia jako NSFW (z ang. Not safe for work), czyli taki, który nie powinien być oglądany w publicznym lub formalnym środowisku.

Na razie to wszystko co wiemy na temat Cyberpunk: Edgerunners, możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.

Zobacz również: