Cyberpunk Edgerunners - sezon 2 jednak powstanie? CD Projekt wyjaśnia

CD Projekt RED chce tworzyć więcej filmów i seriali opartych na grach z serii Wiedźmin i Cyberpunk 2077. Czy jest szansa na Cyberpunk Edgerunners 2.

Powiedzieć, że Cyberpunk Edgerunners okazał się sukcesem, to tak jakby nic nie powiedzieć. Serial Netflixa i CD Projekt RED zachwycił widzów na całym świecie i w znaczącym stopniu przyczynił się do wzrostu sprzedaży gry Cyberpunk 2077. "RED-zi" widząc potencjał, jaki tkwi w filmach i serialach zapowiedzieli właśnie, że w planach studia są kolejne produkcje. O co dokładnie może chodzić wyjaśnia Michał Nowakowski - wiceprezes ds. rozwoju biznesu i członek zarządu CD Projekt RED.

Mamy apetyt na więcej w przestrzeni transmedialnej, jak np. animacja wizualna lub film live action, i te plany się nie zmieniły, więc kiedy będziemy gotowi, możecie spodziewać się kolejnych ogłoszeń w tym zakresie z naszej strony - Michał Nowakowski.

Czy tym samym możemy liczyć na pełnoprawną kontynuację Cyberpunk Edgerunners?

Cyberpunk Edgerunners - sezon 2 jednak powstanie?

CD Projekt RED, a konkretnie Michał Nowakowski nie daje jednoznacznej odpowiedzi na temat przyszłości serii Edgerunners. Podkreśla jednak, że obecnie niczego odnośnie do sezonu 2. Cyberpunk Edgerunners nie może potwierdzić ani ujawnić.

Nie potwierdzamy żadnych konkretnych planów [co do] drugiego sezonu Edgerunners ani niczego super konkretnego - Michał Nowakowski.

Warto przypomnieć, że przedstawiciele studia Trigger, które odpowiada w dużej mierze za powstanie Edgerunners, już wcześniej potwierdzili, że serial w świecie Cyberpunku powstawał jako pojedyncza, samodzielna historia. Przyznał to również Satoru Honma, który pracuje dla CD Projekt RED. Możliwe jednak, że twórcy serialu nie spodziewali się tak dużego sukcesu. Trudno uwierzyć, że CD Projekt RED tak łatwo odpuści Edgerunners'ów. Na razie jednak musimy zadowolić się tym co mamy i z nadzieją wypatrywać kolejnych informacji na temat drugiego sezonu serialu.