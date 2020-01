„Cyberpunk. Odrodzenie” - rusza przedsprzedaż powieści Andrzeja Ziemiańskiego

Powieść Andrzeja Ziemiańskiego, uznanego autora fantastyki, publikującego od kilku dekad, pozwala zanurzyć się w otchłani gigantycznego, rozświetlonego neonami miasta, w którym rządzą zbrodnia i nauka przyszłości. Oficjalna premiera 15 kwietnia 2020 roku.

Andrzej Ziemiański to doskonale znany autor nie tylko miłośnikom fantastyki. Cykl powieści „Achaja” jego autorstwa to jedna z najbardziej kasowych serii w polskiej literaturze. Z wykształcenia jest architektem, ale wiele lat temu porzucił karierę naukową i zajął się pisaniem książek. „Cyberpunk. Odrodzenie” to ponura wizja przyszłości. Mamy tu Zakazane Miasto, okryte mgłą i spowite deszczem, gdzie pomiędzy wieżowcami, na wąskich, zatłoczonych uliczkach, kwitnie zarówno zwykła przestępczość, jak i nielegalny handel danymi, a nawet ludzkimi ciałami. W tym świecie jednostka nic nie znaczy, zaś faktyczną władzę sprawują dwie siły: ganki i korporacje. Bohaterem opowieści jest Shey Scott, śmiertelnie chory eks-policjant, który wraz z partnerem Lou Landonem mają za zadanie namierzyć Axel Staller – bliźniaczą siostrę kobiety, która z niewiadomych przyczyn zamordowała kilkanaście osób.

Ziemiański postanowił złamać schematy i pokazać gatunek cyberpunk z innej niż zwykle perspektywy. Jak zachęca do sięgnięcia po powieść wydawca: Oprócz nawiązania do klasyki gatunku, w książce „Cyberpunk. Odrodzenie” oddaje też ducha obecnych czasów, które zdają się być spełnieniem obaw sprzed lat. Uciekamy w wirtualną rzeczywistość, bo ta prawdziwa staje się nie do zniesienia, jesteśmy niepewni przyszłości, bombardują nas postapokaliptyczne newsy, a zewsząd atakują technologiczne nowinki."

Chociaż powieść jeszcze nie ukazała się na rynku - nastąpi to 15 kwietnia - już prawda do jej wydania zostały sprzedane do Czech, zainteresowani są nią wydawcy z innych krajów.