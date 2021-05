Cyborgi coraz częściej dokonują oszustw w internecie

Nie są to "cyborgi" znane z filmów fantastycznych, a warto się dowiedzieć, co kryje się pod tym określeniem i jak mogą Ci zaszkodzić!

Firma ArkoseLabs opublikowała raport dotyczący oszustw i nadużyć w pierwszym kwartale 2021 roku. Pojawia się w nim kilka ciekawych wniosków.

Pierwszy - liczba ataków przeprowadzonych bezpośrednio za pośrednictwem ludzi była dwa razy większa niż w poprzednim kwartale. Wiąże się to z pandemią i związanymi z nią problemami finansowymi. Wiele osób szukających pomysłu na zysk zdecydowało się wkroczyć na ścieżkę przestępczości. Jak podaje raport: "najczęściej angażują się w działania typu pisanie fałszywych recenzji, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w mediach społecznościowych oraz tworzenie fałszywych kont".

Drugi - coraz częściej pojawiają się cyborgi. To proceder, w którym dla przeprowadzenia skutecznych ataków hybrydowych oszuści działają w kombinacji botów i farm oszustów (człowiek-bot). Pierwszy kwartał 2021 roku to zaledwie 13,4% ataków wykonywanych przez ludzi, reszta to dzieło bitów.

Trzeci - w porównaniu do poprzednich miesięcy, ataki były bardziej zróżnicowane. O ile wcześniej większość z nich koncentrowała się na loginach-hasłach, obecnie jest to 45,4% ataków, a dalej mamy rejestracje fałszywych kont - 26,6%, oszustwa przy realizacji płatności - 19,1%, pozostałe nadużycia - 9,4%.

Odnotowano też 43 proc. wzrost wskaźnika ataków mobilnych w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wyższy był również poziom oszustw pochodzących z urządzeń mobilnych - do 28 proc. wszystkich ataków w porównaniu z 19 proc. w poprzednim kwartale. Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora Bitdefender w Polsce, komentuje:

Cyberprzestępcy wykazują się bardzo dużą elastycznością i potrafią się dostosować do nowych warunków, czego najlepszym przykładem jest pandemia. Co gorsza, swoisty ekosystem cyberprzestępczości cały czas się rozrasta. Nowe narzędzia wykorzystywane przez napastników, a także ludzie pozyskiwani do przestępczego procederu sprawiają, że z kwartału na kwartał możemy czuć się coraz mniej bezpieczni. Nie jesteśmy jednak bezsilni, produkty zabezpieczające również się rozwijają odpowiadając na aktualne zagrożenia

Grafika: Pexels