Cyfrowa równowaga dostaje opcję 30 minutowego wyciszenia Wind Down

Cyfrowa równowaga już niedługo pozwoli na dwukrotne odroczenie uruchomienia trybu Wind Down.

Cyfrowe równowaga to opcja, która pojawiła się w systemie Android wraz z debiutem wersji 9.0 Pie. Rozwiązanie to śledzi użycie smartfona przez użytkownika i ma na celu pomóc mu ograniczyć nadmierne korzystanie z urządzenia. Wraz z kolejnymi aktualizacjami rozwiązania oraz całego systemu operacyjnego Android do wersji 10 Cyfrowe równowaga uzyskało kilka nowych funkcji.

Źródło: pcworld.com

Jedną z nich jest tryb Wind Down, który pozwala na wyciszenie się użytkownika. Rozwiązanie to może działać w ustalonym harmonogramie i pozawala na włączenie szarego interfejsu ekranu oraz aktywację trybu nie przeszkadzać. Najnowsza opcja w Cyfrowej równowadze pozwoli użytkownikowi na 30 minutowe odroczenie uruchomienia Wind Down.

Przycisk 30 minutowej pauzy dla trybu Wind Down w Cyfrowym równowadze pojawi się na pasku powiadomień. Do tej pory jedyną opcją na odroczenie uruchomienia było ręczne wyłączenie trybu Wind Down i ponowna jego aktywacja.

Istnieje wiele powodów, dla których użytkownicy mogą chcieć opóźnić uruchomienie trybu Wind Down. Od teraz Google umożliwia im łatwe opóźnienie uruchomienia na 30 minut. Użytkownicy mogą później ponownie wyłączyć tryb Wind Down na kolejne 30 minut.

Funkcja odroczenia uruchamiania trybu Wind Down w Cyfrowej równowadze pojawiła się w najnowszej wersji aplikacji w stadium beta. Jest ona dostępna w Google Play Store dla zarejestrowanych użytkowników. Według portalu xda-developers rozwiązanie to nie działa jeszcze u wszystkich użytkowników. Jest to typowe w przypadku aplikacji od Google, które nowe funkcje dostają po aktywacji przez Google odpowiednich ustawień na swoich serwerach.

Prawdopodobnie opcja odroczenia uruchomienia trybu Wind Down w aplikacji Cyfrowa równowaga pojawi się dla wszystkich użytkowników stopniowo w ciągu najbliższych dni bądź tygodni.

Źródło: xda-developers, androidpolice