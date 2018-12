Cyfrowe prezenty na święta 2018

Nie masz pomysłu, co kupić na święta w sklepach? A może prezent cyfrowy? Zyskujesz go w momencie zamówienia, a obdarować nim wybraną osobę możesz w dowolnym momencie. Oto nasze propozycje.

Cyfrowe prezenty dla graczy

Miłośników cyfrowej rozrywki łatwo obdarować - możesz kupić takiej osobie grę lub kupon, a następnie przekazać w dowolnym momencie. A ponieważ największe serwisy dla graczy mają świąteczne i zimowe wyprzedaże, warto zapoznać się z ich ofertą.

Steam - najpopularniejsza na świecie platforma dla graczy ogłosiła zimowa wyprzedaż, w trakcie której można nabyć mnóstwo tytułów w przecenach nawet do 80%! Po nabyciu gry otrzymuje się kod do jej aktywacji - można przekazać go dowolnej osobie, która posiada konto na Steam. Nie wiesz, jakie gry lubi? Rozwiązaniem mogą być cyfrowe karty podarunkowe - działają w taki sam sposób jak certyfikaty prezentów, które można wykorzystać do zakupu gier, programów oraz innych produktów ze Sklepu Steam.

GOG - jak pisałem parę dni temu, na GOG rozpoczęła się Wyprzedaż Zimowa, w trakcie której można nabyć gry przecenione nawet o 95% , a ponadto podczas zakupów można otrzymać gratis inne tytuły w ramach premii. Aktualne promocje obejmują zarówno nowe gry, jak i klasyki - co powiecie na polską wersję Heroes of Might & Magic III oraz dodatki: Armageddon's Blade i The Shadow of Death za 13,99 PLN? To tylko przykład - w promocji bierze udział ponad 2 tysiące tytułów!

Humble Bundle - ten serwis oferuje mnóstwo ciekawych gier, a od czasu do czasu darmową (obecnie LEGO The Lord of the Rings). Można tu nabyć w atrakcyjnej cenie zarówno pojedyncze tytuły, jak i całe pakiety. Interesującym rozwiązaniem jest "Pay what you want" - dany zestaw ma kilka progów cenowych, np. 1, 5 i 7 dolarów. Nabywca wybiera, który go interesuje i dzięki temu wchodzi w posiadanie kilku-kilkunastu pozycji.

PlayStation Store - posiadaczom konsol PS4 również można sprawić cyfrowy prezent. W oficjalnym sklepie trwa właśnie świąteczna obniżka cen, dzięki której można sporo zaoszczędzić na takich popularnych tytułach, jak FIFA 19, Fortinite czy Red Dead Redemption 2.

Cyfrowe prezenty dla miłośników seriali

Chcesz zainteresować członka rodziny ciekawym serialem na Netflix? Zachęć go do tego kartą podarunkową. Zostanie ona dodana do konta takiej osoby, umożliwiając zapoznanie się z ofertą i możliwościami serwisu (oczywiście w stopniu zależnym od tego, czy będzie to plan podstawowy, standard czy premium).

Aktualnie dostępne w sprzedaży są: karta podarunkowa Netflix za 60 zł i karta podarunkowa Netflix za 120 zł.

Ochrona na cały rok

A może by tak podarować bliskiemu ochronę na cały rok? Dobry program antywirusowy zawsze będzie mile widziany. A ponieważ jak inwestować to w to, co najlepsze, polecamy Bitdefender - zdobywcę pierwszych pozycji w wielu eksperckich testach, w tym testu aplikacji chroniących system operacyjny w czasie rzeczywistym.

Można także pomyśleć o nabyciu abonamentu VPN, tym bardziej, że jedna z najlepszych sieci tego typu - NordVPN ma promocję wynoszącą aż 75%! Ta promocja była wcześniej i miała trwać do 30 listopada, jednak zdecydowano się ją przedłużyć. Co więcej, jeśli wykupi się plan 3-letni, koszt miesięczny to zaledwie 2,99 miesięcznie, czyli 12 zł za dostęp do wszystkich stron i serwisów na świecie!