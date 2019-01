Cyfrowe radioodbiorniki SHARP dostępne w Polsce

Firma Sharp ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży nowych modeli radioodbiorników DAB+/FM, wyróżniających się zarówno nowoczesnym wyglądem jak i doskonałą jakością dźwięku. Do największych sieci handlowych w całej Polsce trafiły stacjonarne radia cyfrowe i internetowe.

Obecna aura nie sprzyja długim spacerom oraz aktywnościom na zewnątrz, a wręcz zachęca do pozostania w domu i rozkoszowania się doskonałej jakości dźwiękiem cyfrowych odbiorników takich jak DR-450 i DR-S460. Urządzenia posiadają stylową, drewnianą obudowę z aluminiowym frontem, teleskopową antenę oraz wyświetlacz LCD z regulacją jasności. Oba modele wyposażone są w tuner DAB/DAB+/FM i RDS, a dzięki modułowi Bluetooth DR-S460 oferuje możliwość odtwarzania ulubionej playlisty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Dodatkowo, w pamięci urządzenia można zapisać aż 60 stacji, co gwarantuje użytkownikowi pełną różnorodność słuchanej muzyki.

W przeciwieństwie do monofonicznego DR-450, model DR-S460 o mocy wyjściowej aż 30 Watów gwarantuje imponującej jakości dźwięk stereo, a wejście AUX 3,5mm daje możliwość podłączenia szerokiej gamy urządzeń odtwarzających.

Zarówno model DR-450 jak i DR-S460 dostępne są w kolorach: białym, szarym i czarnym, a model DR-450 dodatkowo w kolorze brązowym Rekomendowana cena detaliczna to 399,- PLN za DR-450 oraz 469,- PLN za DR-S460.

Stereofoniczne radio internetowe DR-I470 również wyposażone jest w tuner DAB/DAB+/FM oraz moduł Bluetooth®, a po podłączeniu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia dostęp do nawet 10 000 internetowych stacji radiowych. Co więcej, połączone przez Bluetooth ze smartfonem lub z tabletem umożliwia streamowanie muzyki bezpośrednio z serwisów muzycznych takich jak Spotify i Deezer (w obydwu przypadkach wymagane jest posiadanie indywidualnego konta), dysponującymi biblioteką składającą się z ponad 35 milionów utworów. Praktycznie nieograniczony dostęp do stacji radiowych, utworów muzycznych, audiobooków i podcastów gwarantuje pełną dowolność odtwarzanych formatów. Dodatkową funkcjonalnością Smart jest dedykowana aplikacja, dzięki której mamy łatwy dostęp do wszystkich stacji internetowych jak również możliwość obsługi funkcji urządzenia zamiast pilota zdalnego sterowania. Kolorowy wyświetlacz o średnicy 2,4 cala pokazuje aktualną godzinę, czas alarmu, prognozę pogody, oraz informacje o słuchanej stacji radiowej, a dzięki 3,5 mm wyjściu słuchawkowemu urządzenie może stać się źródłem muzycznych doznań dla miłośników słuchawek.

Model DR-I470 dostępny jest w kolorach: białym, szarym i czarnym. Rekomendowana cena detaliczna to 599,- PLN.