Cyfrowy Polsat na jesień - elastyczne pakiety w atrakcyjnych cenach

Cyfrowy Polsat zaprezentował zupełnie nową ofertę telewizyjną. Pojawiły się trzy pakiety podstawowe z dodatkowymi pakietami tematycznymi. Nie zabrakło także nowoczesnych dekoderów i funkcji dodatkowych.

Spis treści

Druga połowa roku to wzmożony okres korzystania z telewizorów. Długie jesienne i zimowe wieczory sprzyjają oglądaniu meczy, filmów oraz seriali. Właśnie z tego powodu Cyfrowy Polsat zaprezentował zupełnie nową elastyczną ofertę.

Trzonem rozwiązania są trzy podstawowe pakiety - S, M oraz L, do których możemy dowolnie dokupować dodatkowe pakiety tematyczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci posiadają pełną swobodę w kreowaniu oferty do własnych potrzeb.

Jakie nowości w ofercie Cyfrowego Polsatu?

3 nowe pakiety podstawowe: S – 20 zł, M – 30 zł, L – 60 zł;

9 pakietów dodatkowych na czas określony lub nieokreślony;

Dowolność w kreowaniu własnego abonamentu - pakiet podstawowy oraz pakiety dodatkowe

Miesiąc lub dwa bez opłat (w zależności od pakietu)

Multiroom HD od 10 zł miesięcznie

Nowoczesny dekoder EVOBOX

Jak wygląda aktualna oferta?

Do wyboru mamy telewizję satelitarną lub telewizję IPTV. W przypadku wyboru drugiego rozwiązania możemy liczyć na większą ilość programów w pakietach M oraz L.

Poniżej na zdjęciu widoczny jest szczegółowy cennik pakietów podstawowych oraz pakietów dodatkowych.

Pakiet S

Podstawowy pakiet kosztuje zaledwie 20 zł miesięcznie. W tej cenie otrzymamy 50 kanałów w telewizji satelitarnej lub 56 w telewizji kablowej IPTV, a wśród nich m.in. kanały podstawowe + kanały z portfolio Telewizji Polsat.

Pakiet M

Pakiet M to odpowiedni wybór dla większości konsumentów. Za zaledwie 30 zł otrzymujemy aż 72 kanały w telewizji satelitarnej lub 78 w telewizji kablowej IPTV, a wśród nich m.in. kanały podstawowe + kanały z portfolio Telewizji Polsat + kanały z portfolio grupy TVN Discovery (w tym kanały Eurosportu) + TVP Seriale i TV Republika.

Pakiet L

Pakiet L kosztuje 60 zł miesięcznie i dedykowany jest najbardziej wymagającym użytkownikom. W tej cenie otrzymamy oferuje 124 kanały w telewizji satelitarnej lub 135 w telewizji kablowej IPTV, a wśród nich m.in. kanały podstawowe + kanały z portfolio Telewizji Polsat + kanały z portfolio TVN Discovery (w tym kanały Eurosportu) + TVP Seriale i TV Republika + ponad 50 dodatkowych kanałów filmowych, z bajkami i edukacyjnych, m.in. AXN, BBC Brit, Cartoon Network, Disney Channel, Fox, MTV Music 24, Paramount Channel

Pakiety dodatkowe

Do każdego z pakietów podstawowych możemy dobierać pakiety dodatkowe (tematyczne) w zależności od naszych upodobań. Ich ceny startują od 5 zł miesięcznie. Najdroższy jest pakiet Polsat Sport Premium, który kosztuje 20 zł miesięcznie.

W nowej ofercie najtańszy abonament kosztuje 20 zł, a pakiet L z wszystkimi dodatkowymi pakietami tematycznymi wyceniono na 150 zł.

Dekoder EVOBOX IP

Ofertę uzupełnia nowe dekodery EVOBOX. Cyfrowy Polsat poleca modele EVOBOX IP, który umożliwia skorzystanie z funkcji takich, jak TimeShift (zatrzymywanie i przewijanie do 3 godzin), reStart (oglądanie materiałów od początku) oraz CatchUP (oglądanie do 7 dni po pierwotnej dacie emisji). Całość kompatybilna jest z usługami Cyfrowy Polsat GO oraz HBO GO.

Sprawdź czym jest telewizja internetowa IPTV.