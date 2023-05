Cyrkulator powietrza - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy

Wysokie temperatury to istotny problem dla osób przewlekle chorych na serce, ale i nie tylko. Upały mogą dokuczać każdemu z nas, zwłaszcza gdy mowa o nagrzanym mieszkaniu, które powinno być swego rodzaju schronieniem. Ukojenie może przynieść cyrkulator powietrza - jaki wybrać, aby sprzęt spełnił nasze oczekiwania? Oto wskazówki!

Cyrkulator powietrza domowy - atrakcyjne oferty

RAVEN ECP004NX

Moc: 120 W

120 W Liczba prędkości nawiewu: 3

3 Średnica śmigła: 44 cm

44 cm Funkcje dodatkowe: regulacja kąta nachylenia

ZELMER ZFF0450

Moc: 120 W

120 W Średnica śmigła: 45 cm

45 cm Liczba poziomów nawiewu: 3

3 Funkcje dodatkowe: regulacja kąta nachylenia

SENCOR SFE 4040SL

Moc: 50 W

50 W Średnica śmigła: 40 cm

40 cm Liczba poziomów nawiewu: 3

3 Funkcje dodatkowe: regulacja kąta nachylenia, antypoślizgowe nóżki

GÖTZE & JENSEN FN501

Moc: 35 W

35 W Średnica śmigła: 30 cm

30 cm Liczba poziomów nawiewu: 3

3 Funkcje dodatkowe: regulacja kąta nachylenia

VOLTENO VO0547

Moc: 100 W

100 W Średnica śmigła: 45 cm

45 cm Liczba poziomów nawiewu: 3

3 Funkcje dodatkowe: regulacja kąta nachylenia

Cyrkulator powietrza - na czym to polega?

Wiele osób mylnie postrzega cyrkulator powietrza jako wentylator lub wiatrak, co prowadzi do wielu wątpliwości podczas zakupu. Słuszne pozostaje rzecz jasna funkcjonalność, której celem jest dodatkowa wentylacja i ochłodzenie. Niemniej, właściwa praca wspomnianego urządzenia polega na wprawieniu powietrza w ruch, a finalnie wyrównania temperatur poprzez proces jego rozprowadzania po pomieszczeniu. Co istotne, cyrkulator powietrza z powodzeniem służy zarówno podczas lata, jak i zimy - wpływając na wspomniane obniżenie lub podwyższenie panującej temperatury. Ma on znacznie szerszy zasięg, dzięki czemu możliwe jest pobieranie powietrza z dalszych zakamarków. Zazwyczaj urządzenie jest dostępne w wersji podłogowej, co pozwala na dokładną cyrkulację na wielu wysokościach. Jego budowa opiera się o śmigło umieszczone wewnątrz metalowego stelaża.

Źródło: Adobe Stock/Alliance

Cyrkulator powietrza - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Jeśli przymierzasz się do zakupu cyrkulatora powietrza, warto mieć na uwadze konkretne parametry urządzeń wpływające na pracę i wydajność. Jako że na rynku są dostępne różnorodne modele oraz rodzaje, nie sposób aby wszystkie z nich - sprawdziły się we wszystkich wnętrzach. Należy więc rozważyć zakup w odniesieniu do miejsca, powierzchni oraz przeznaczenia. Oto kilka najważniejszych wartości, które powinniśmy brać pod uwagę w pierwszej kolejności:

Moc - im większa moc, tym większa wydajność. Finalnie, skutkuje to zwiększeniem maksymalnej prędkości powietrza oraz natężeniem przepływu. Jeśli szukasz cyrkulatora powietrza do większego pomieszczenia w domu, postaw na moc sięgającą co najmniej 100 Watt.

- im większa moc, tym większa Finalnie, skutkuje to zwiększeniem maksymalnej prędkości powietrza oraz natężeniem przepływu. Jeśli szukasz do większego pomieszczenia w domu, postaw na moc sięgającą co najmniej Tryby pracy - w tej sekcji powinniśmy wziąć pod uwagę możliwość regulacji prędkości nawiewu oraz jego siły. Jest to szczególnie pomocne, ponieważ pozwala dostosować pracę do panujących warunków.

- w tej sekcji powinniśmy wziąć pod uwagę możliwość oraz jego Jest to szczególnie pomocne, ponieważ pozwala pracę do panujących warunków. Śmigło - istotna jest średnica śmigła, która również wpływa na siłę podmuchu oraz odczuwalne rezultaty. Jak w przypadku mocy, im większe parametry - tym skuteczniej działa cyrkulator. Niemniej, jeśli zamierzamy korzystać z urządzenia w bardzo małych pokojach, nie ma potrzeby inwestowania w duże urządzenie, które zabiera sporo miejsca.

- istotna jest która również wpływa na siłę podmuchu oraz odczuwalne rezultaty. Jak w przypadku mocy, im większe parametry - Niemniej, jeśli zamierzamy korzystać z urządzenia w bardzo małych pokojach, nie ma potrzeby inwestowania w duże urządzenie, które zabiera sporo miejsca. Regulacja obudowy - możliwość regulacji kąta nachylenia jest zastosowana w większości modeli dostępnych na rynku. Dzięki temu, możemy nakierować cyrkulator na konkretne miejsca. W innym przypadku, będzie konieczne ustawienie go w odpowiednim miejscu (na przykład na wysokości głowy).

