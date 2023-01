Czajnik w kształcie torebki? Luksusowe AGD nie dla każdego. Czy warto wydawać aż tyle?

Czy kuchnia i sprzęty do domu muszą być tradycyjne i stonowane? Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz wnieść do swojego wnętrza nieco przepychu, tu znajdziesz najbardziej wyszukane i luksusowe AGD. Ceny mogą wprawiać w osłupienie ale design robi wrażenie.

Wymagania rosną, a apetyt rośnie w miarę jedzenia

Nieustanne unowocześnienia oraz nowe technologie przenikają na rynek dość szybko. Wzbudzają ciekawość, podziw, a także chęć posiadania innowacyjnych urządzeń we własnych domach. Aż trudno uwierzyć, że wieki żyliśmy bez większości z nich (w wielu przypadkach, dotyczy to nawet najbogatszych). Sam czajnik elektryczny, który na dzień dzisiejszy uznawany jest za powszechną normę, wynaleziono dopiero w 1891 roku. Na sprzęty takie jak kuchenka mikrofalowa przyszło zaczekać do 1946 roku, a opatentowanie projektu blendera - 1922 roku. Nie sposób więc nie doceniać znaczenia zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych sprzętów, które ułatwiają nasze życie na co dzień. Zmieniają się nie tylko standardy, ale i myślenie. Dziś nie wystarczy zaprojektować funkcjonalnego sprzętu AGD. Musi być on również atrakcyjny dla oka, co nierzadko przybiera formę wyszukanego designu. W dobie tak dużej konkurencji, wybierzemy więc tę markę, która będzie spełniać wymagania techniczne, ale również estetyczne. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a zważając na rosnący wybór producentów, raczej nie przewiduje się tendencji, która miałaby to zmienić...

Jako doskonały przykład mogą posłużyć tegoroczne targi CES 2023, podczas których wiodące marki zaprezentowały swoje nowości z zakresu AGD i nie tylko. Czy lodówka z linii Bespoke z funkcjami Smart Things nie jest projektem szytym na miarę XXI wieku? Naszym zdaniem - jak najbardziej. Więcej, przeczytasz o tym we wpisie: CES 2023: lodówka Samsung stanie się domowym centrum dowodzenia i pozwoli Ci obejrzeć ulubiony serial! Stajemy się coraz bardziej wymagający, ale i wygodni. Nie traktowałabym jednak tego w sposób pejoratywny, ponieważ wyręczanie w pewnych etapach gotowania czy sprzątania może nieść wiele plusów. Nie wspominając o samym relaksie, możemy skupić się na ważniejszych zadaniach.

To jednak nie wszystko, czego oczekują wymagający klienci, którzy planując aranżację wnętrz, stawiają również na ekskluzywność.

Sprzęt, na który pozwolić mogą sobie nieliczni, czyli ekskluzywne AGD

Urządzanie domu nigdy nie należało do łatwych zadań, zwłaszcza gdy mowa o kosztach i budżecie. Ostatnie lata udowadniają, że część z nas jest jednak gotowa zapłacić za upragnione sprzęty znacznie więcej. Choć pojęcie high end przypisuje się głównie modzie, z powodzeniem możemy poszukiwać jej również w aranżacji kuchni i nie tylko. Pora więc pomówić o luksusowych modelach, które zdobią najbardziej wyrafinowane wnętrza i naprawdę słono kosztują...

Projektami sprzętów zajmują się zarówno producenci znani z areny elektroniki (przykładem może być m.in. AGD LG SIGNATURE, domy mody), jak i mniejsze przedsiębiorstwa specjalizujące się wyłącznie w ekskluzywnych urządzeniach. Nie jest to więc nisza skupiona wokół jednego lub dwóch przedstawicieli, a prawdziwa konkurencja. Na przestrzeni ostatnich lat byliśmy również świadkami kilku kluczowych współprac zawiązanych pomiędzy SMEG, a Dolce Gabbana. Kolekcja wywołała nie lada zainteresowanie, tak jak i m.in. projekt lodówek z udziałem Veuve Clicquot. Oczywiście nie sposób ukryć, że tak jak i projekty domów mody czy trunki inkluzywnych marek alkoholowych, tego rodzaju AGD jest dedykowane dla dość małej grupy zainteresowanych. Koszt lodówki rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy w przypadku kuchenki - brzmią dość surrealistycznie dla średnio zamożnych osób. Jak wynika z raportu Paris School of Economics, przeciętne roczne wynagrodzenie Polaka to około 69 tysięcy złotych. Niemniej, takowych urządzeń jest mnóstwo, a skoro jest popyt, jest i podaż.

Warto pomówić o funkcjonalności sprzętów w kwestii Smart Home. Nie należy kojarzyć luksusowych urządzeń wyłącznie z designem, albowiem wiele z nich może pochwalić się naprawdę wyróżniającymi się parametrami technicznymi. W tym m.in. łączności Bluetooth, Wi-Fi i nie tylko, a więc ku innowacji. Wiele czołowych producentów wtłacza do swoich sprzętów coraz więcej elektroniki, która może pomagać nam w czynieniu codziennych obowiązków, a ponadto umilać czas. Na myśl przychodzi mi m.in. Samsung Family Hub lub zeszłoroczny Smart Kitchen Dock od Siemens. Trudno rozgraniczyć luksus, albowiem jest to tak samo subiektywne, jak i pojęcie snobizmu. Niemniej, lodówka za którą należy zapłacić od 9 do 13 tysięcy złotych raczej nie jest w zasięgu przeciętnego, domowego budżetu. Tak jak wspominałam jednak wcześniej, innowacja ma swoją cenę...

Luksusowe sprzęty AGD dla wyjątkowo wymagających - przykładowe oferty

Ekspres ciśnieniowy Victoria Arduino, Eagle One E1 Prima Green

Nowoczesny system NEO – New Engine Optimisation – system działa podgrzewając jedynie niezbędną do ekstrakcji ilość wody. Jednocześnie dzięki zastosowaniu izolowanego systemu grzewczego zmniejsza nie tylko rozproszenie ciepła, ale i zużycie energii.

Ekologia – The Eagle One zużywa o 23% mniej energii i 8% mniej wody niż porównywalne maszyny.

Autopurge – automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej przyśpiesza pracę baristy i automatycznie dba o jakość naszej kawy.

Bardzo prosty i elegancki wygląd – wykonane ze stali nierdzewnej elementy, możliwość zamówienia spersonalizowanej obudowy w kolorach: jasny niebieski, czerwony i zielony.

Kompaktowy – niski w zabudowie ekspres, który zajmuje mało miejsca na blacie, daje możliwość ustawienia maszyny tak, żeby bez problemu można było rozmawiać z klientem i jednocześnie przygotowywać kawę.

Wysokiej jakości materiały – bojlery wykonane ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczonej gwarantują wysoką izolację termiczną.

Cool Touch System – dysza na mleko jest izolowana termicznie, dając większą kontrolę nad temperaturą pary i ochronę baristy przed oparzeniem.

Steam Power Control – dysza na mleko włączana jest za pomocą elektronicznego przełącznika, dzięki czemu praca na niej jest bardzo łatwa i szybka.

Dysza spieniająca – wyjątkowo szybka, o ciśnieniu 2 bar.

Ergonomia pracy – The Eagle One jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze, zaprojektowany odpowiednio do naszych anatomicznych możliwości, dzięki czemu praca na nim jest bardzo wygodna.

Czasomierz – osobny dla każdej grupy pomiar czasu parzenia, wielkości dozy i temperatury daje jeszcze lepszą kontrolę nad espresso.

Automatyczne czyszczenie

Możliwość spersonalizowania ekspresu za dodatkowa opłatą: za pomocą indywidualnych kolorów paneli obudowy, oświetlenia LED boków i grup, podgrzewaczem filiżanek, system Easy Cream (dla prostszego przygotowania mleka).

Cena: 27 300 zł

Casa Bugatti Jacqueline

Materiał: stal chromowana 18/10, tworzywo sztuczne,

Pojemność: 1,2 l,

Moc: 2000-2400 W,

Wymiary: 15 x 25 x 28 cm,

Długość kabla: 72 cm,

Wskaźnik poziomu wody i aktualnej temperatury wody,

Funkcja ustawiania temperatury podgrzewania wody w zakresie 40 C-100 C, podtrzymywania temperatury wody, ustalenie wysokości temperatury wody i czasu gotowania dla każdego dnia w tygodniu,

Obsługa funkcji czajnika z poziomu aplikacji Bugatti B-Chef poprzez Bluetooth: ustawienie temperatury, funkcja podtrzymywania ciepła, harmonogram, woda dla niemowląt,

Sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu gotowania,

System automatycznego wyłączania, system bezpieczeństwa: chroni czajnik przed przegrzaniem

Cena: ok. 1899 zł

Lodówka Smeg x Dolce Gabbana FAB28RDGM5 Majolica

Komora chłodziarki: pojemność netto 244 l

Komora zamrażarki: pojemność netto 26 l

Moc przyłączeniowa: 90 W

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm): 180 cm

Roczne zużycie energii: 130 kWh/a

Klasa efektywności energetycznej: D

Pojemność całkowita netto: 270 l

Klasa emisji hałasu akustycznego: B

Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 9 h

4 gwiazdki - zdolność zamrażania: 2.6 Kg/24h

Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T

EEI: 79 %

Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1pW

Cena: 22 949 zł

Lodówka SMEG SMEG500BL

Moc przyłączeniowa: 70 W

Roczne zużycie energii: 115 kW/rok

Poziom hałasu: 42 dB(A)

Klasa klimatyczna: ST

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50 Hz

Wymiary (W x S x G): 830 x 1250 x 800 mm

Maksymalna wysokość z drzwiami otwartymi pod kątem 80: 1500 mm

Pojemność chłodziarki netto: 100 l

Sterowanie elektromechaniczne

Cena: ok. 33 300 zł

KitchenAid Toster Artisan

2 sekcje złożone z 2 komorami

Automatyczne środkowanie kromek

7 stopni przypieczenia z płynną regulacją

Automatyczne podnoszenie i opuszczanie kromek

Zawsze gorące tosty – po zakończeniu pieczenia toster automatycznie podtrzymuje wysoką temperaturę pieczywa jeszcze przez 3 minuty

Dodatkowe programy do mrożonego pieczywa (z rozmrażaniem), kanapek (w ramce) oraz bajgli (opiekanie tylko jednej strony)

Minutnik z kontrolkami LED

Moc: 2500 Watt

Cena: ok. 1949 zł

Wyciskarka Angel 8500S

Typ: dwuślimakowa, pozioma

Obroty: 82 obrotów / minutę

Moc silnika: 180W

Waga: 9,4 kg

Rozmiar: 263 x 488 x 194 mm

Limit czasu pracy ciągłej: max 30 minut

Cena: ok. 7999 zł

Lodówka Samsung RF65A977FSG EF Family Hub Side by Side

Wymiary (WxSxG) [cm]: 182.5 x 91.2 x 72.3

Pojemność [l]: 387 chłodziarka + 250 zamrażarka

Roczne zużycie prądu: 457 kWh = 351.89 zł

Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost

Poziom hałasu [dB]: 37

Funkcje: Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Sterowanie smartfonem, Dystrybutor wody

Funkcja Multidoor, Wifi, głośniki

Dystrybutor wody, kostkarka

Cena: 12 899 zł

Szafa parowa Samsung DF10A9500CG AirDresser

Wielkość załadunku [kg]: 5

Wymiary (GxSxW) [cm]: 63.2 x 59.5 x 196

Sterowanie smartfonem

Silnik inwerterowy

Funkcje parowe

Wyświetlacz elektroniczny

System suszenia pompą cieplną

Cena: 7189 zł

Luksusowe AGD: Czy warto aż tyle płacić?

Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jasnym jest, że z pewnością znajdziemy o wiele tańsze produkty, które zaskoczą zarówno funkcjonalnością, jak i parametrami. Część projektów jest jednak oparta o najnowsze technologię, tak więc nie sposób znaleźć jej w znacznie tańszych artykułach. Warto dodać, że gdy mówimy o sprzęcie za kwoty równowartości samochodu, zainteresowanym chodzi głównie o wyjątkowość danego produktu. Wprawdzie nikomu w mieszkalnych warunkach nie jest niezbędny ekspres do kawy za 27 tysięcy, ale...wiele powyższych sprzętów może być wyjątkowo pomocna.

Reasumując, posłużę się znanym cytatem, którego autor pozostaje nieznany: