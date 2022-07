Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Fabuła, data, premiery obsada filmu Marvela

Druga część Czarnej Pantery coraz bliżej, a my zbieramy wszystkie informacje o filmie. O czym opowie Wakanda w moim sercu? Kiedy film pojawi się w kinach? I przede wszystkim: kto przejmie kostium tytułowego herosa?

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – najważniejsze informacje

Tytuł: Czarna Pantera

Czarna Pantera Reżyseria: Ryan Coogler

Ryan Coogler Gatunek: science-fiction, przygodowy

science-fiction, przygodowy Uniwersum: Marvel

Marvel Rok produkcji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Fabuła

Choć do premiery drugiej części Czarnej Pantery nie pozostało aż tak dużo czasu, o fabule filmu wiemy bardzo niewiele. Najwięcej informacji dostarczył pierwszy trailer Wakandy zaprezentowany na tegorocznym Comic-Conie w San Diego. Wszystko wskazuje na to, że bohaterowie filmu będą pogrążeni w smutku po śmierci T'Challi, granego przez Chadwicka Bosemana. Przypomnijmy, że aktor zmarł w 2020 roku na skutek ciężkiej choroby. Najwyraźniej twórcy filmu chcą uhonorować zarówno Bosemana jak i postać, którą grał i pożegnanie T'Challi będzie ważnym wątkiem filmu.

Po odejściu Czarnej Pantery na tron Wakandy wstąpi Ramonda (Angela Bassett). Wszystko wskazuje na to, że będzie musiała poprowadzić swój naród do walki z morskim najeźdźcą – atlantydzkim ludem pod wodzą Namora (Tenoch Huerta). Złoczyńca jest synem księżniczki Atlantydy i człowieka. Może on oddychać pod wodą, dysponuje wielką siłą i szybkością.

fot. Marvel Studios

Wiadomo już, że funkcję Czarnej Pantery będzie pełnić inna osoba. Kto to będzie, na razie nie wiadomo, ale większość fanów obstawia Shuri (Letita Wright). Istnieje też możliwość, że kostium Pantery przejmie Nakia (Lupita Nyong'o), M'Baku (Winston Duke) lub Okoye (Danai Gurira).

Data premiery

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w światowych kinach pojawi się 11 listopada 2022 roku. Film będzie stanowił zwieńczenie 4 fazy Marvel Cinematic Universe.

Obsada

W filmie oczywiście nie zobaczymy już Chadwicka Bosemana. Ze względu na kolidujące grafiki, obsadę opuścił też Daniel Kaluuya. W Wakanda w moim sercu pojawi się jednak wiele innych znajomych twarzy:

Angela Bassett – Ramonda

– Ramonda Lupita Nyong'o – Nakia

– Nakia Danai Gurira – Okoye

– Okoye Martin Freeman – Everett K. Ross

– Everett K. Ross Letitia Wright – Shuri

– Shuri Winston Duke – M'Baku

Do obsady dołączył Tenoch Huerta, który zagra Namora oraz Dominique Thorne, wcielająca się w postać Riri Williams, czyli Ironheart.

Żałoba, nowa królowa i morscy najeźdźcy – teaser filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Na tegorocznym Comic-Conie w San Diego został zaprezentowany pierwszy trailer Czarnej Pantery 2. Na malowniczym klipie możemy zobaczyć m.in. żałobę po śmierci T'Challi, koronację nowej władczyni i tajemniczych najeźdźców z morskich głębin:

