Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – gdzie obejrzeć cały film? Kiedy premiera na VOD?

Nie zdążycie wybrać się na nową Panterę do kina? A może film spodobał się Wam tak bardzo, że macie ochotę na powtórkę? Bez względu na powody, już wkrótce Wakandę w moim sercu będziecie mogli obejrzeć w zaciszu własnego domu.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – pożegnanie z T'Challą

Drugi film opowiadający o mieszkańcach Wakandy powstawał w cieniu śmierci Chadwick Bosemana, który Czarną Panterę zagrał w 4 filmach z uniwersum Marvela. Twórcy nie zdecydowali się na bezpośrednie zastąpienie aktora – filmowy T'Challa również został pożegnany w pełen namaszczenia sposób. Odejście aktor i zagadkowa tożsamość osoby, która miała przejąć funkcję Pantery, spowodowały, że Wakanda w moim sercu przyciągnęła do kin sporą publiczność.

Zgodnie z wyliczeniami z pierwszych dni stycznia 2023 roku film Ryana Cooglera na całym świecie zarobił ponad 800 milionów dolarów. Daje mu to pozycję 6 najlepiej zarabiającego filmu z 2022 roku. Do pewnego stopnia za sukcesem komercyjnym idzie też artystyczny, gdyż Wakanda w moim sercu otrzymała 2. nominacje do Złotych Globów – dla Angelii Bassett za drugoplanową rolę królowej Ramondy oraz za najlepszą piosenkę dla Lift Me Up.

Film znalazł się również na tzw. krótkiej liście oscarowej, z której wybrani zostaną nominowani do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym przypadku produkcja ma szansę na nominacje w 5 kategoriach.

Czarna Pantera 2 – wkrótce w Twoim domu

Wakanda w moim sercu wciąż jeszcze gości w polskich kinach, jeśli jednak naprawdę nie macie czasu wybrać się na seans, nic straconego. Jak się bowiem okazało, wkrótce film pojawi się w sieci. Już 1 lutego 2023 roku Czarna Pantera 2 zostanie udostępniona na platformie Disney+.

Film trafi do serwisu streamingowego 83 dni po premierze kinowej. Z jednej strony dosyć szybko, z drugiej później niż zakładano – według pierwszych spekulacji Czarna Pantera 2 miała zagościć na Disneyu około 20 stycznia 2023 roku. Nowa data debiutu filmu online nie jest przypadkowa – luty jest bowiem miesiącem celebracji Czarnej Historii.

