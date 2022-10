Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – kto zagra nową Panterę?

Premiera Czarnej Pantery 2 coraz bliżej. Wraz z ostatnim trailerem pojawiły się kolejne spekulacje na temat tego, kto przejmie funkcję kotowatego superbohatera. Kim jest nowa Czarna Pantera?

Wraz z nowym trailerem filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu sieć znowu zawrzała. W zakończeniu zwiastuna pojawiła się bowiem cała sylwetka nowej Czarnej Pantery i bez wątpienia jest to sylwetka kobiety. Kto więc zastąpi T’Challę (i jednocześnie Chadwicka Bosemana), na straży Wakandy? Istnieje kilka świetnych kandydatek.

Shuri

fot. Marvel Studios

Shuri to młodsza siostra T’Challi i faworytka fanów, jeśli chodzi o przejęcie kostiumu Czarnej Pantery. Jest wynalazczynią odpowiedzialną za stworzenie wielu technologicznych zdobyczy Wakandy, ale ma też doświadczenie w walce. Usunęła program Hydry z umysłu Bucky'ego Barnesa i wzięła udział w wojnie z Thanosem. W komiksach Shuri przejęła rolę Pantery jeszcze za życia T’Challi – gdy jej brat leczył rany po walce, dziewczyna pomyślnie przeszła starożytny wakandyjski rytuał i uzyskała moce pozwalające jej bronić królestwa.

Za teorią, że to właśnie Shuri została nową Czarną Panterą przemawia fakt, że maska postaci z trailera, jest ozdobiona charakterystycznymi białymi kropkami przypominającymi makijaż siostry T’Challi.

W rolę Shuri wciela się Letitia Wright.

Nakia

fot. Marvel Studios

Nakia to jedna z najsilniejszych bohaterek z opowieści o Czarnej Panterze, ukochana T’Challi. Była członkinią grupy Dora Milaje i wstąpiła w szeregi Psów Wojny – oddziału szpiegowskiego Wakandy. Odwiedziła wiele krajów, a dzięki swoim doświadczeniom wykształciła przekonanie, że mieszkańcy Wakandy powinni pomagać biedniejszym i słabiej rozwiniętym regionom świata. Ma doświadczenie w walce i obronie, była mocno związana z T’Challą, tak więc wydaje się równie dobrą kandydatką na Czarną Panterę, co Shuri.

Nakię gra zdobywczyni Oscara, Lupita Nyong'o.

Okoye

fot. Marvel Studios

Dowódczyni Dora Milaje, twarda kobieta, która nie da sobie w kaszę dmuchać. Jest o wiele mniej prawdopodobnym wyborem na Panterę niż Shuri czy Nakia, ale trudno zaprzeczyć, że sprawdziłaby się doskonale. Jest świetnie wyszkolona w walce, potrafi korzystać z wielu różnych rodzajów broni, a jej ulubionym jest włócznia. Znakomicie sprawdza się również w opracowywaniu taktyki i strategii wojennej – co więcej, ma duże zdolności przywódcze.

Jako Okoye występuje Danai Gurira.

Aneka

fot. Marvel Studios

Najmniej prawdopodobna kandydatka do przejęcia funkcji Czarnej Pantery, ale nie mogło zabraknąć jej na naszej liście. Komiksowa Aneka to jedna z najlepszych wojowniczek Dora Milaje. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksie z 2009 roku, a jej zadaniem było przygotowanie swojego oddziału do walki z Doktorem Doom. Ukochaną Aneki była żołnierka Ayo – obie kobiety przeżyły wiele dramatycznych przygód w związku z zabójstwem wodza pewnej wioski i zbroją Midnight Angel.

Aneka jest odważna, świetnie wyszkolona i bezkompromisowa. Jeśli twórcy filmu chcieliby zaskoczyć wszystkich, wybór Aneki na Panterę byłby strzałem w dziesiątkę.

Anekę gra Michaela Coel.

Kto tak naprawdę kryje się pod maską nowej Czarnej Pantery? Tego dowiemy się już 11 listopada 2022 roku.

