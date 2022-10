Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – zwiastun i fabuła filmu. Kiedy premiera?

Druga część Czarnej Pantery szykuje się na jedną z najciekawszych superprodukcji tego sezonu. Przekonajcie się, kiedy film pojawi się w kinach, o czym opowie i kto znajduje się w jego obsadzie. Oto wszystko, co warto wiedzieć o filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – najważniejsze informacje

Tytuł: Czarna Pantera

Czarna Pantera Reżyseria: Ryan Coogler

Ryan Coogler Gatunek: science-fiction, przygodowy

science-fiction, przygodowy Uniwersum: Marvel

Marvel Rok produkcji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Fabuła

Choć do premiery drugiej części Czarnej Pantery nie pozostało aż tak dużo czasu, o fabule filmu wiemy bardzo niewiele. Najwięcej informacji dostarczył pierwszy trailer Wakandy zaprezentowany na tegorocznym Comic-Conie w San Diego. Wszystko wskazuje na to, że bohaterowie filmu będą pogrążeni w smutku po śmierci T'Challi, granego przez Chadwicka Bosemana. Przypomnijmy, że aktor zmarł w 2020 roku na skutek ciężkiej choroby. Najwyraźniej twórcy filmu chcą uhonorować zarówno Bosemana jak i postać, którą grał i pożegnanie T'Challi będzie ważnym wątkiem filmu.

Po odejściu Czarnej Pantery na tron Wakandy wstąpi Ramonda (Angela Bassett). Wszystko wskazuje na to, że będzie musiała poprowadzić swój naród do walki z morskim najeźdźcą – atlantydzkim ludem pod wodzą Namora (Tenoch Huerta). Złoczyńca jest synem księżniczki Atlantydy i człowieka. Może on oddychać pod wodą, dysponuje wielką siłą i szybkością.

fot. Marvel Studios

Wiadomo już, że funkcję Czarnej Pantery będzie pełnić inna osoba. Kto to będzie, na razie nie wiadomo, ale większość fanów obstawia Shuri (Letita Wright). Istnieje też możliwość, że kostium Pantery przejmie Nakia (Lupita Nyong'o), M'Baku (Winston Duke) lub Okoye (Danai Gurira).

Data premiery

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w światowych kinach pojawi się 11 listopada 2022 roku. Film będzie stanowił zwieńczenie 4 fazy Marvel Cinematic Universe.

Obsada

W filmie oczywiście nie zobaczymy już Chadwicka Bosemana. Ze względu na kolidujące grafiki, obsadę opuścił też Daniel Kaluuya. W Wakanda w moim sercu pojawi się jednak wiele innych znajomych twarzy:

Angela Bassett – Ramonda

– Ramonda Lupita Nyong'o – Nakia

– Nakia Danai Gurira – Okoye

– Okoye Martin Freeman – Everett K. Ross

– Everett K. Ross Letitia Wright – Shuri

– Shuri Winston Duke – M'Baku

Do obsady dołączył Tenoch Huerta, który zagra Namora oraz Dominique Thorne, wcielająca się w postać Riri Williams, czyli Ironheart.

Żałoba, nowa królowa i morscy najeźdźcy – teaser filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Na tegorocznym Comic-Conie w San Diego został zaprezentowany pierwszy trailer Czarnej Pantery 2. Na malowniczym klipie możemy zobaczyć m.in. żałobę po śmierci T'Challi, koronację nowej władczyni i tajemniczych najeźdźców z morskich głębin:

M’Baku mocno zwiąże się z Wakandą? [27.07.2022]

W niedawnym wywiadzie dla Screen Rant Winston Duke wcielający się w postać M’Baku zdradził, jaka przyszłość czeka wojownika w drugiej części Czarnej Pantery. Przypomnijmy, że M'Baku w pierwszej części filmu początkowo został przedstawiony jako antagonista. Wojownik stał na czele plemienia Jabari, które separowało się od reszty Wakandy. M'Baku był gotów walczyć z T’Challą o władzę, jednak finalnie połączył z nim siły. Według Duke'a, w filmie Wakanda w moim sercu, bohater ostatecznie porzuci dawne resentymenty i solidarnie stanie do walki o bezpieczeństwo kraju:

Myślę, że wydarzenia z Wojny nieskończoności i Końca gry naprawdę pokazały, że Jabari są teraz pełnoprawnymi członkami Wakandy. M'Baku brał udział w każdym konflicie i każdym wydarzeniu i nie sądzę, by był w stanie egzystować w odosobnieniu. Ich granice są otwarte i widzieliśmy, że M'Baku jest naprawdę obywatelem Wakandy. Cała jego społeczność się rozrosła.

Talocan, czyli Aztekowie na Atlandydzie. Kim są nowi wrogowie Wakandy? [03.08.2022]

Każdy, kto obejrzał trailer Czarnej Pantery 2 musi się zastanawiać, kim są tajemnicze niebieskie istoty, które atakują Wakandę. Krótkie ujęcia nie pozwalają dokładnie przyjrzeć się najeźdźcom, ale wyraźnie przychodzą oni spod wody i noszą niezwykłe pióropusze.

Według najnowszych informacji, podwodni ludzie pochodzą z krainy o nazwie Talocan, zainspirowanej azteckim Tlālōcān – rajem przeznaczonym dla tych, którzy utonęli lub zostali zabici przez uderzenie pioruna. Władcą tych zaświatów był bóg Tlāloc i jego małżonka Chalchiuhtlicue.

fot. Marvel Studios fot. Marvel Studios

W komiksach Marvela istniał kontynent i państwo o nazwie Atlantyda, które zostały zatopione przez Celestian (w MCU wprowadzonych w filmie The Eternals). Tysiące lat później zatopiona kraina została skolonizowana przez rasę znaną jako Homo mermanus – człekokształtne istoty ze skrzelami i niebiesko zabarwioną skórą. Od połowy XX wieku władcą tego ludu był Namor The Sub-Mariner, a mieszkańcy Atlantydy często wchodzili w konflikt z Wakandyjczykami.

Wygląda na to, że w nowym filmie o Czarnej Panterze komiksowe opowieści zostaną zmiksowane z elementami azteckiej mitologii. Zamiast Atlantydy otrzymamy Talocan – Marvel zapewne chce w ten sposób uniknąć kolizji z Atlantydą przedstawioną w Aquamanie od DC. Bez zmian pozostanie jednak niebieska skóra i zaawansowana technologia mieszkańców oceanu. Z azteckiej kultury pochodzić będą noszone przez bohaterów stroje i ozdoby.

fot. Marvel Studios fot. Marvel Studios

Nakia i Ironheart na nowych zdjęciach z filmu [30.09.2022]

Premiera drugiej części Czarnej Pantery już za nieco ponad miesiąc, a my możemy przyjrzeć się bohaterom filmu dzięki nowym zdjęciom. Na jednym z nich widnieje Nakia (Lupita Nyong'o) ubrana w białą suknię, z włosami przyzdobionymi niezwykłymi śnieżnobiałymi kwiatami. Druga fotografia przedstawia Nakię odzianą w zbroję i przytulającą Riri (Dominique Thorne), czyli przyszłą Ironheart.

Nakia, fot. Marvel Studios Riri i Nakia, fot. Marvel Studios

Jak obie bohaterki sprawdzą się w walce z Namorem i jego armią podwodnych ludzi? Przekonamy się już 11 listopada 2022 roku.

Bohaterowie i wrogowie Wakandy [03.10.2022]

Za sprawą nowego wydania magazynu Empire możemy lepiej przyjrzeć się bohaterom Czarnej Pantery 2. Nowy film o mieszkańcach Wakandy jest jednym z głównych tematów październikowego numeru. Na malowniczej okładce czasopisma znalazła się Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright) oraz Namor The Submariner (Tenoch Huerta):

fot. https://www.instagram.com/empiremagazine/

Shuri, siostra zmarłego T’Challi, z pewnością będzie jedną z najważniejszych postaci w filmie. Kluczową rolę odegra też Ramonda, która została koronowana na królową.

Shuri, fot. Empire Magazine Ramonda, fot. Empire Magazine

Ważnym (i niejednoznacznym) bohaterem będzie Namor. W wypowiedzi dla Empire wcielający się w rolę bohatera Tenoch Huerta pochwalił decyzję twórców filmu o zaczerpnięciu inspiracji z kultury Ameryki Środkowej. Aktor dodał także, że władca podwodnego Talocan faktycznie będzie mutantem.

Namor, fot. Empire Magazine

Podwodni bogowie i nowa Czarna Pantera na szalonym trailerze [04.10.2022]

Kolejny zwiastun utwierdza w przekonaniu, że Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu ma szansę stać się jednym z najciekawszych filmów z MCU. Nowy trailer pełen jest malowniczych ujęć, niezwykłych strojów i wpadającej w ucho muzyki – nie brakuje w nim także przedsmaku spektakularnych scen walk:

Po śmierci T’Challi (Chadwick Boseman) Wakanda jest osłabiona i pozbawiona obrońcy. Korzystają z tego zamieszkujący morskie głębiny, odwieczni wrogowie afrykańskiego królestwa. Trzeba przyznać, że ich przywódca, Namor The Submariner (Tenoch Huerta) robi niezwykłe wrażenie – z włócznią, głową ozdobioną gigantycznym pióropuszem i skrzydłami na stopach rzeczywiście przypomina dawne południowoamerykańskie bóstwo. Miano, którym określają go poddani, jest zresztą bezpośrednim zapożyczeniem z kultury Majów – Kukulkan, czyli Zielony Pierzasty Wąż, był stworzycielem świata i władcą żywiołów. Co ciekawe, nazwa podwodnego królestwa, czyli Talocan, pochodzi z kolei z wierzeń Azteków. W filmie czeka nas więc prawdziwy mitologiczny miks.

Największą bombę przyniosło jednak zakończenie trailera – otrzymaliśmy w nim bowiem zapowiedź tego, kto przejmie kostium T’Challi. Wszystko wskazuje na to, że nową Czarną Panterą zostanie kobieta. Najprawdopodobniej będzie to Shuri (Letitia Wright), ale jest też kilka innych kandydatek do tej funkcji.

W nowym zwiastunie filmu przez krótką chwilę możemy zobaczyć również Riri (Dominique Thorne), czyli Ironheart – genialną naukowczynię, która wynalazła kostium podobny do tego, którego używał Iron Man.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu do kin trafi 11 listopada 2022 roku.

