Czarna Wdowa tak dobra, jak Zimowy Żołnierz

Pierwsi widzowie najnowszego filmu Marvela porównują go do Kapitana Ameryki: Zimowego Żołnierza, który jest jednym z najlepszych tytułów MCU. Zobacz, czego możemy się spodziewać po Czarnej Wdowie z najnowszych informacji oraz wczorajszego trailera.

Zimowy Żołnierz i Czarna Wdowa / źródło: screenrant.com

Chociaż musimy jeszcze trochę poczekać na Czarną Wdowę ze Scarlett Johansson, wiemy już, że możemy spodziewać się wiele po nowej produkcji. Reżyserka filmu, Cate Shortland ujawniła, że pierwsi widzowie już porównują film do jednej z najlepiej ocenianych produkcji Marvela, Kapitana Ameryki: Zimowego Żołnierza. Zapytana o inspirację i porównania wyjawiła:

Najpierw patrzeliśmy na tytuły takie, jak "To nie jest kraj dla starych ludzi", a potem przyjrzeliśmy się "Thelmie i Louise". Ludzie, którzy widzieli już film, powiedzieli, że przypomina im Kapitana Amerykę: Zimowego Żołnierza.

Chociaż film będzie zawierał wielkoskalowe, głośne momenty, do których przyzwyczaił nas Marvel, jest on zasadniczo oparty na fabule w stylu szpiegowskim, odzwierciedlającym charakter jego głównej bohaterki. To bardziej przyziemne podejście zadziałało już wcześniej na korzyść Zimowego Żołnierza. Czarna Wdowa jest prequelem, którego akcja rozgrywa się po Kapitanie Ameryce: Endgame, w którym Natasha jest zmuszona zmierzyć się ze swoją przeszłością. Reżyserka dodaje:

Ma świetną akcję. Ma dużo serca, jest emocjonalna. Czasami może być trochę mroczna, ale potem znów się otwiera. I to jest naprawdę ekscytujące. (...) Ten film ma fantastyczne sekwencje akcji, z których jesteśmy naprawdę dumni.

Film ukaże się na Disney Plus oraz w kinach 9 lipca 2021 roku, po ponad rocznych opóźnieniach związanych z pandemią. Oto najnowszy trailer, który pojawił się wczoraj:

Źródło: techradar.com