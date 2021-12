Czarna skrzynka dla Ziemi. Będzie nagrywać nasze błędy!

Czarna skrzynka ma zapisywać wydarzenia prowadzące do upadku cywilizacji z powodu katastrofy klimatycznej.

Pewnie nieraz słyszeliście o czarnej skrzynce w samolotach - urządzenie rejestruje dane związane z lotem samolotu, a następnie zapis jest wykorzystywany w celu ustalenia przyczyn wypadku lub nienormalnego zachowania samolotu. Jak taka skrzynka działałaby na Ziemi?

Przede wszystkim ma ona za zadanie nagrać każdy nasz błąd, który prowadzi do katastrofy klimatycznej. Informacje te mogłyby służyć przyszłym cywilizacjom, które tę skrzynkę odnajdą na zachodnim wybrzeżu Tasmanii w Australii, żeby nie doprowadzić do kolejnego upadku cywilizacji. Jeszcze innym zadaniem takiej skrzynki jest pobudzenie ludzi do działania, ponieważ, jak piszą twórcy, "teraz już wszystkie nasze decyzje będą nagrywane".

Co ważne, żeby skrzynkę po katastrofie klimatycznej i długich latach można było odszyfrować, musi ona być dosłownie niezniszczalna. Według naszego źródła tak rzeczywiście będzie - długość stalowej budowy będzie wynosiła ponad 10 m. Na górze zostaną zainstalowane panele słoneczne.

Wewnątrz przyszłe cywilizacje znajdą dyski pamięci z danymi na temat zmian klimatycznych oraz różnymi artykułami i wiadomościami z sieci - według twórców, pamięci powinno wystarczyć na 30 do 50 lat. Dlatego że nikt nie może wiedzieć, ile konkretnie lat nam zostało, istnieje możliwość rozszerzenia pamięci dysków.

Niestety nie wiemy, w jaki sposób algorytmy będą decydować, które wydarzenia bezpośrednio przyczyniają się do upadku cywilizacji oraz to, jak będą zapisywane lub nagrywane na dyskach.

Pomysłodawcą jest firma komunikacji marketingowej Clemenger BBDO, która będzie współpracować z naukowcami z Uniwersytetu w Tasmanii, żeby skrzynka pojawiła się w wyznaczonym miejscu już w 2022 roku.

Źródło: earthblackbox.com, cnet.com