Czarne lustro, sezon 6. O czym opowiedzą nowe odcinki? Gdzie obejrzeć serial?

Już wkrótce pojawi się szósty, od dawna wyczekiwany sezon "Czarnego lustra", czyli jednego z najpopularniejszych współczesnych seriali science-fiction. O czym tym razem opowiedzą jego twórcy i gdzie będzie można zobaczyć produkcję?

Charakterystycznymi cechami słynnego Czarnego lustra są mroczne wizje przyszłości. Rozwój sztucznej inteligencji, kultura celebrycka, uzależnienie od mediów społecznościowych, technologia infiltrująca wszystkie aspekty życia czy nieetyczna polityka to jedne z wielu tematów, które porusza serial.

Twórcy Czarnego lustra lubią również eksperymentować z formą swoich opowieści, korzystać z możliwości, jakie oferuje streaming i wprowadzać do serialu metakomentarze – najlepszym tego przykładem odcinek specjalny pod tytułem Bandersnatch. W 6. sezonie serialu twórcy postanowili znów nawiązać do streamingowania i opowiedzieć o produkcji stworzonej na podstawie życia jednej z bohaterek.

To zapewne niejedyna niespodzianka, która czeka na widzów Czarnego lustra. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze przygotowali twórcy serii, zajrzyjcie do poniższych opisów odcinków.

Odc. 1. Joan is Awful

Życie przeciętnej kobiety zostaje zakłócone, kiedy odkrywa, że globalny serwis streamingowy nakręcił serial będący adaptacją jej życia, a w jej rolę wciela się hollywoodzka gwiazda Salma Hayek.

Obsada: Annie Murphy, Ben Barnes, Himesh Patel, Michael Cera, Rob Delaney, Salma Hayek Pinault

Annie Murphy, Ben Barnes, Himesh Patel, Michael Cera, Rob Delaney, Salma Hayek Pinault Reżyseria: Ally Pankiw

Ally Pankiw Scenariusz: Charlie Brooker

Odc. 2. Loch Henry

Podczas podróży do spokojnego szkockiego miasteczka pracująca nad skromnym dokumentem przyrodniczym młoda para, zostaje wciągnięta w pikantną historię związaną z zaskakującymi wydarzeniami z przeszłości.

Obsada: Daniel Portman, John Hannah, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Samuel Blenkin

Daniel Portman, John Hannah, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Samuel Blenkin Reżyseria: Sam Miller

Sam Miller Scenariusz: Charlie Brooker

Odc. 3. Beyond the Sea

Podczas zaawansowanej technologicznie misji w alternatywnym 1969 roku dwóch mężczyzn zmaga się z konsekwencjami niewyobrażalnej tragedii.

Obsada: Aaron Paul, Auden Thornton, Josh Hartnett, Kate Mara, Rory Culkin

Aaron Paul, Auden Thornton, Josh Hartnett, Kate Mara, Rory Culkin Reżyseria: John Crowley

John Crowley Scenariusz: Charlie Brooker

Odc. 4. Mazey Day

Ścigana przez natrętnych paparazzi celebrytka zmaga się z konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku drogowego.

Obsada: Clara Rugaard, Danny Ramirez, Zazie Beetz

Clara Rugaard, Danny Ramirez, Zazie Beetz Reżyseria: Uta Briesewitz

Uta Briesewitz Scenariusz: Charlie Brooker

Odc. 5. Demon 79

Północna Anglia, rok 1979. Aby zapobiec katastrofie, spokojna asystentka sprzedaży musi dokonać strasznych czynów.

Obsada: Anjana Vasan, Paapa Essiedu

Anjana Vasan, Paapa Essiedu Reżyseria: Toby Haynes

Toby Haynes Scenariusz: Charlie Brooker & Bisha K. Ali

Gdzie obejrzeć serial?

Czarne lustro to serial początkowo tworzony przez brytyjską stację Channel 4. Produkcję przejął jednak Netflix i to właśnie w tym serwisie będzie można obejrzeć 6. sezon serialu. Na platformie są oczywiście dostępne poprzednie sezony produkcji.

