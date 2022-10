Czarne motyle skolonizowały Netfliksa. Czy przylecą w sezonie 2?

Pisarz, morderca i jego biografia... Czarne motyle to mroczna historia kryminalna, z którą szkoda się rozstawać. Czy na Netfliksie pojawi się więc 2 sezon serialu?

Czarne motyle – informacje o serialu

Tytuł: Czarne motyle (Les papillons noirs)

Czarne motyle (Les papillons noirs) Twórcy: Bruno Merle, Olivier Abbou

Bruno Merle, Olivier Abbou Gatunek: thriller

thriller Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba dostępnych odcinków: 6

6 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Francja

Miniserial opowiada o Adrienie, pozbawionym weny twórczej pisarzu, który chwilowo pracuje jako ghostwriter. Jego następnym zadaniem jest spisanie wspomnień starszego mężczyzny o imieniu Albert. Opowiada on historię swojego uczucia do Solange, w której miłość przeplata się z przemocą. Adrien szybko zdaje sobie sprawę, że to, co zapisuje, to nie klasyczna biografia, ale historia działalności seryjnego mordercy, a on sam nie został wybrany przez przypadek.

Adriena coraz bardziej fascynują mroczne opowieści Alberta, a granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się rozmywać. Pisarz przypomina sobie mroczne elementy swojej własnej przeszłości. W czasie gdy Albert snuje swoją historię, śledztwo w sprawie morderstw prowadzi dwóch policjantów, Carrel i Launay.

Czarne motyle na platformie Netflix pojawiły się 29 września 2022 roku.

Sezon 2 – czy powstanie?

Zakończenie sezonu 1 pełne jest plot twistów. Na jaw wychodzi, że Adrien jest synem Alberta i Solange, która chcąc urodzić dziecko, postanowił zerwać

z dotychczasowym życiem i uciekła do Brukseli. Carrel jest z kolei synem pary, którą Albert i Solange zabili na wakacjach. Nastya to zaś przyrodnia siostra Solange, pochodząca z innego małżeństwa jej ojca.

W zakończeniu nie brak też przemocy. Carrel zostaje zamknięty w piwnicy na pewną śmierć. Adrien zabija Alberta i publikuje książkę pod tytułem Czarne motyle. W ostatniej chwili przed publikacją okazuje się, że wszystkie opisane w niej morderstwa tak naprawdę popełniła Solange, a Albert wziął winę na siebie.

Czarne motyle wydają się stanowić zamkniętą całość. W finale wątki zostają domknięte, a rodzinne sekrety wyjaśnione, tak więc jest mało prawdopodobne, by powstał 2 sezon francuskiego serialu. Jednak Netflix na razie nie udzielił informacji w ten sprawie, tak więc teoretycznie wszystko jest możliwe.

