Czarny wariant Galaxy S22 Ultra na nowych zdjęciach przed premierą

Premiera Galaxy S22 zbliża się wielkimi krokami. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia, które rzekomo przedstawiają czarny wariant modelu Galaxy S22 Ultra.

Tipster @hypark22 opublikował na Twitterze zdjęcia czarnego wariantu Galaxy S22 Ultra. Choć jasne jest, że są to zdjęcia atrapy smartfona, to i tak świetnie jest przyjrzeć się nadchodzącemu smartfonowi przed premierą. Samsung całkowicie odszedł od elementu designu przypominającego wyspę z aparatem, czyli czegoś, co zostało wprowadzone wraz z Galaxy S20 Ultra. Najnowszy model charakteryzuje się wzornictwem przypominającym model konkurenta - LG Velvet.

Galaxy S22 Ultra ma ścięte krawędzie i pudełkowaty wygląd, co czyni go duchowym następcą Galaxy Note 20 Ultra. Telefon posiada duży wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O z cienkimi ramkami, rysik S Pen z wbudowanym slotem oraz port USB Typu C. Urządzenie ma także matowe wykończenie z tyłu, odporne na pojawianie się odcisków palców.

Zobacz również:

Źródło: @hypark22 / Twitter Źródło: @hypark22 / Twitter Źródło: @hypark22 / Twitter Źródło: @hypark22 / Twitter