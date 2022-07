Czas na kulturę - oto 8 powodów, dla których warto postawić na Operę

Spis treści

Chrome rządzi na globalnym rynku, ale nie oznacza to, że inne przeglądarki są złe. Wręcz przeciwnie - niektóre mają nawet więcej zalet od swego rywala. Prezentowaliśmy już, w jaki sposób Chrome przewyższają Edge i Firefox, a teraz czas pokazać, dlaczego lepszym wyborem może być Opera.

Obsługa gestów myszki

Fot. H Tur/PC World

Podobnie jak skróty klawiaturowe, także gesty pozwalają na szybkie wykonanie wybranej akcji. Jakiej? To zależy od sytuacji - można w ten sposób wygodnie poruszać się po stronach, sterować kartami i oknami, wykonywać operacje na tekście itp. W ustawieniach przeglądarki wymienione są wszystkie - gdy już nauczysz się najbardziej potrzebnych, wykonujesz gesty odruchowo. To bardzo usprawnia codzienne użytkowanie komputera.

Tryb oszczędzania baterii

Jeśli korzystasz z Opery na laptopie, pozwoli Ci to wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. Uruchomienie trybu oszczędzania energii zredukuje aktywność pracujących w tle kart, ograniczy wykorzystywanie zasobów JavaScript, zatrzyma animacje oraz działanie rozszerzeń. Dzięki temu możesz korzystać z urządzenia do 35% dłużej! A to może być wystarczająco długo, aby załatwić wszystkie zadania.

Pasek boczny

Fot. H Tur/PC World

Często korzystasz z Messengera, WhatsAppa czy Telegramu? Dzięki Operze mi musisz przełączać się pomiędzy nimi, ani nawet instalować aplikacji. Masz je na pasku bocznym przeglądarki, dzięki czemu widzisz na bieżąco wszystkie interesujące Cię nowości. Dzięki temu masz pewność, że niczego nie przegapisz. Wystarczy tylko raz się zalogować do każdego serwisu i już trzymasz rękę na pulsie.

Podgląd wszystkich otwartych kart

Fot. H Tur/PC World

Czy często masz otwartych wiele kart? Jeśli tak, ta funkcja będzie dla Ciebie bardzo praktyczna. Jeśli masz kilka otwartych kart z jednej domeny, po najechaniu na kartę kursorem zobaczysz na etykiecie pełną listę otwartych. Wystarczy kliknąć na wybranej, aby znaleźć się na niej. To świetne rozwiązanie zwłaszcza, gdy miewasz otwartych w tym samym czasie kilka-kilkanaście stron. Mniej bałaganu to wydajniejsza praca i większy komfort użytkowania internetu.

Blokowanie reklam

Po instalacji Firefoxa czy Chrome większość osób jako pierwszą czynność wykonuje pobranie ad blockera. W przypadku Opery nie jest to potrzebne - ad blocker znajduje się w ustawieniach i wystarczy tylko jedne kliknięcie, aby mieć spokój od nachalnych reklam. Podobnie uruchamiasz blokowanie trackerów. Nie musisz znać się na technologii - dwa kliknięcia i święty spokój gwarantowany.

Konteksty

Fot. Opera

Karty możesz grupować w zależności od swoich zainteresowań, np. praca, planowanie wakacji, gry lub zakupy. Taka grupa to Kontekst. Dzięki temu przeglądanie stanie się jeszcze bardziej przejrzyste, proste i bezproblemowe. Konteksty można szybko przełączać – znajdziesz je w górnej części paska bocznego. Duplikaty kart można łatwo zidentyfikować, a kombinacja klawiszy Ctrl+Tab daje dostęp do podglądu kart.

Speed Dial

Fot. H Tur/PC World

Opera zapamiętuje, które strony odwiedzasz najczęściej i pokazuje Ci je na stronie startowej - którą możesz dowolnie konfigurować. Podpowiada Ci także podobne witryny. Dzięki temu klikasz i od razu jesteś tam, gdzie chcesz. Proste, prawda?

VPN bez dodatkowych kosztów

Fot. H Tur/PC World

Opera posiada własnego, wbudowanego klienta sieci VPN. Dzięki temu możesz przeglądać strony w internecie z zachowaniem pełnej anonimowości. Nikt nie podejrzy, jakie strony odwiedzasz oraz jakie dane wysyłasz. Działa to prosto - przy adresie masz włącznik VPN. Dobiera on serwer automatycznie, choć jeśli chcesz, możesz wybrać go ręcznie. I co ciekawe - wszystko za darmo, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, choć jeśli bardzo Ci na tym zależy, możesz wykupić płatny abonament, ale to opcja, nie obowiązek.

Oto osiem największych zalet przeglądarki Opera - ale nie są to wszystkie. Listę można by wydłużyć o dwa razy tyle funkcji. Jednak zamiast o nich czytać, po prostu pobierz przeglądarkę i przekonaj się samodzielnie o jej możliwościach. Może dzięki temu stanie się ona Twoją główną?

Źródło: PC World