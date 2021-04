Czaszka mająca 45 000 lat rzuca nowe światło na nasz gatunek. Przełomowe znalezisko przy granicy Polski

W Czechach odkryto czaszkę mającą około 24 tyś lat, z której wyodrębniono najstarsze DNA człowieka. Dostarczyło to ciekawych informacji o Homo sapiens i neandertalczykach.

Na łamach pisma naukowego Nature Ecology and Evolution opublikowano informacje, dotyczące wyjątkowo ciekawego odkrycia. Chodzi o czaszkę kobiety z gatunku Homo sapiens, która według obliczeń żyła w okresie pomiędzy 45 930 a 42 580 rokiem p.n.e.. Co istotne, ze szczątków udało się wyodrębnić materiał genetyczny, a dzięki temu uzyskać, jak do tej pory najstarsze zsekwencjonowane DNA człowieka. Jego bliższa analiza dostarczyła przełomowych informacji.

Neandertalczycy i Homo sapiens – sąsiedzi czy nie tylko?

Nie od dziś wiadomo, że w pewnym okresie zamieszkujący ziemię neandertalczycy oraz homo sapiens funkcjonowali równolegle. Choć ludzie przetrwali do dziś, to nasi dawni sąsiedzi nie mieli już tyle szczęścia i są obecnie gatunkiem wymarłym.

Rekonstrukcja wyglądu neandertalczyków

W związku z zajmowaniem tych samych obszarów na terenie dzisiejszej europy, naukowcy wielokrotnie wskazywali na prawdopodobieństwo krzyżowania się tych dwóch, naczelnych gatunków. Do tej pory nie uzyskano jednak fizycznego potwierdzenia tych tez. Najnowsze znalezisko, nazwane oficjalnie Zlatý kuň, dostarczyła na to pierwszych niezbitych dowodów.

Wyselekcjonowane z kości DNA kobiety homo sapiens okazało się zawierać materiał genetyczny neandertalczyków, co oznacza, iż część z jej przodków była innego gatunku, a to niezbicie dowodzi ich krzyżowania się. Jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie tego faktu.

Znaleziona czaszka to niezwykle cenne znalezisko

Naukowcy ustalili także, iż kobieta żyła około 2000 lat po pierwszych kontaktach, do których doszło między jej przodkami Homo sapiens i neandertalczykami. Oznacza to, że miały one miejsce około 48 - 44 tyś lat p.n.e.

