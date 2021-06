Czat Google stanie się konkurencją dla Discorda

Google Workspace i Google Chat stają się oficjalnie dostępne dla wszystkich. Pokoje czatu od teraz będą nazywać się Spaces.

Firma Google oficjalnie wprowadza ustawienie umożliwiające włączenie Czatu Google dla wszystkich użytkowników. Będzie to nowe ustawienie w Gmailu, który zyska uproszczoną nawigację, a Pokoje Google Chat wkrótce zmienią nazwę na Spaces (Przestrzenie).

Spaces to zasadniczo to samo, co pokoje rozmów, ale Google chce podzielić je na własną formę komunikacji najwyższego poziomu obok Gmaila, Google Chat i Meet. Firma wprowadzi kilka nowych funkcji, takich jak ulepszone wątki wiadomości, więcej emotikonek, role użytkowników, narzędzia do moderacji itp. Wydaje się więc, że Spaces będzie konkurentem dla Slack, jak i Discorda, a także opcjonalnym zamiennikiem grup e-mailowych. Usprawniony i elastyczny interfejs użytkownika Spaces ma być wprowadzony już tego lata.

Firma wprowadzi także Google Workspace Individual w miesięcznym abonamencie 9,99 USD, który będzie oferował użytkownikom więcej narzędzi Workspace bez konieczności konfigurowania własnej domeny lub niestandardowego adresu e-mail. Google Workspace rozwija się na tyle szybko, że może to oznaczać, iż firma zamierza poważnie konkurować z Microsoftem. Workspace będzie teraz dostępny dla ponad trzech miliardów ludzi.

Zobacz także: Najlepsze mikrofony do streamingu [RANKING 2021]

Źródło: theverge.com