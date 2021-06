Czechy - zapłać i zaszczep się na COVID-19

W Czechach osoby nieubezpieczone i obcokrajowcy mogą zapłacić, aby otrzymać szczepienie przeciwko COVID-19.

W obliczu trwającej pandemii każdy kraj ma własny sposób i model prowadzenie szczepień. Tak też jest w Czechach, gdzie tamtejszy minister zdrowia - Adam Vojtěch, ogłosił właśnie, że osoby nieubezpieczone (w tym obcokrajowcy), mogą odpłatnie otrzymać na terenie kraju szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Informacje podano za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter, a zapisy na takowe iniekcje ruszają już dziś o północy

Obcokrajowcy i nieubezpieczeni zapłacą za szczepienie

Wraz z ogłoszeniem na temat szczepień opublikowano także ulotkę informacyjną, dotyczącą nowych rozporządzeń. Stąd też wiemy, że na możliwość płatnego zaszczepienia się przeciw COVID-19 mogą obcokrajowcy oraz obywatele w Czechach, którzy nie są ubezpieczeni w tym kraju, ale pod pewnymi warunkami. Chętni muszą spełniać konkretne wymagania, a mianowicie legalnie mieszkać i pracować na terenie Czech przynajmniej przez okres 90 dni (możliwość ta jest dostępna także dla członków rodzin osób spełniających te wymagania).

W celu skorzystania z płatnego szczepienia należy więc wcześniej zarejestrować się na szczepienie, a następnie stawić się na iniekcję posiadając przy sobie dowód osobisty, potwierdzenie pobytu oraz gotówkę (lub kartę) w celu opłacenia zabiegu.

Gdzie, za ile i jaką szczepionką

Nie we wszystkich punktach szczepień na terenie Czech będzie można zaszczepić się odpłatnie, jednak w każdym województwie wyznaczony do tego celu będzie, co najmniej jeden ośrodek. Zdecydowano także, iż w ramach projektu stosowany będzie preparat wyłącznie jednego producenta, czyli opracowany przez Pfizer/BioNTech.

Trzeba jednak przyznać, że cena wyznaczona za szczepienia na covid wydaje się dość wygórowana. Wynosić będzie ona bowiem 810 koron czeskich, czyli ponad 140 złotych. Dla porównania, koncern Pfizer w ramach obecnej umowy z Unią Europejską wycenił swoją substancję na 15,50 euro, kwota ta jednak wzrosła w przypadku zamówień przewidzianych na lata 2022-2023 do 19,50 euro (więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Tak więc, nawet pomimo uwzględnienia kosztów własnych, poniesionych w związku z samym procesem szczepień, wyznaczona przez Czechów kwota jest wysoka.

Pomysł na realizację płatnych szczepień obcokrajowców i obywateli nieubezpieczonych na terenie Czech wydaje się ciekawy. Warto jednak zauważyć, iż zdecydowana większość krajów nie zdecydowała się na płatne szczepienia w żadnej formie. Przykładowo, w Polsce zarówno osoby nieubezpieczone, jak i legalnie przebywający w kraju cudzoziemcy mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19. Wynika to głównie z tego, iż im szybsze będzie ogólne tempo szczepień, tym większe będzie bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Natomiast wprowadzanie opłat i dodatkowych restrykcji może zniechęcać część osób, a tym samym wpływać negatywnie na cały proces.