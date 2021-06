Czego Windows 11 powinien nauczyć się od macOS Monterey?

W 2021 roku na rynku zadebiutuje nowy Windows oraz macOS. Czego Microsoft mógłby się nauczyć od swojego największego rywala?

Spis treści

Windows, Linux i macOS to najpopularniejsze systemu operacyjne na komputery. Korzystają z nich miliony użytkowników. Rok 2021 jest dosyć precedensowy - na rynku pojawią się zupełnie nowe wersje Windowsa oraz macOS.

Logo Windows 11 Źródło: microsoft.com

Na początku czerwca 2021 roku firma Apple zaprezentowała macOS 12 Monterey. Niespełna miesiąc później - 24 czerwca 2021 roku - Microsoft oficjalnie potwierdził, ze Windows 10 jednak nie będzie ostateczną wersją systemu operacyjnego z Redmond. Co ciekawe oba systemy operacyjne trafią na rynek w podobnym okresie czasu. Debiut macOS nastąpi w październiku lub listopadzie. Windows 11 pojawi nieco później - w grudniu 2021 roku. Premiery nowych systemów na komputery zbiegną się w czasie z debiutem iOS 15 na iPhone oraz Androida 12.

Przed nami wakacje i okres intensywnych testów Windowsa 11 oraz macOS 12 Monterey. Znamy już kluczowe funkcje systemów operacyjnych. Oprogramowaniem od Apple mogliśmy się już nawet pobawić i mamy pierwsze spostrzeżenia.

W dzisiejszym materiale jako aktywny użytkownik macOS i Windows porównam ze sobą macOS 12 Monterey oraz Windows 11. Czego Microsoft mógłby nauczyć się od Apple? Jaki są braki Windowsa 11, a czego zabrakło w macOS? Tego dowiesz się już za chwilę.

Czego Microsoft mógłby nauczyć się od Apple?

Na początek czas na rzeczy, których gigant z Redmond mógłby nauczyć się od swojego największego konkurenta ze słonecznej Kalifornii.

Konsekwencji w działaniach!

Zaczniemy od najważniejszego - konsekwencji swoich działań. Microsoft nie spełnia swoich obietnic, a dodatkowo nie uczy się na błędach. Firma przez wiele miesięcy informowała nas, że Windows 10 to ostatnie wydanie systemu operacyjnego, który dalej rozwijany będzie jako system as serwis (system jako usługa). Nagle okazało się, ze Windows 11 istnieje, ma się dobrze i pojawi się na rynku w grudniu 2021 roku.

macOS 12 Monterey na iMacu 24 Źródło: apple.com

Dodatkowo przy okazji firma ucięła wsparcie dla nowoczesnych - trzyletnich i starszych komputerów. Aktualizacji do Windowsa 11 nie otrzyma połowa urządzeń z autorskiej linii Surface, która powinna być wzorem dla innych producentów.

Z drugiej strony mamy stanowisko firmy Apple. Gigant z Cupertino od lat wprowadza na rynek nową wersję systemu operacyjnego co 12 miesięcy. Prezentacja następuje w czerwcu, a debiut rynkowy w trzecim lub czwartym kwartale roku. Apple stale wspiera 3-4 wydania swoich systemów operacyjnych wstecz, a całość dostępna jest dla komputerów mających 5-6, a czasami nawet więcej lat.

Dodatkowo Apple nie rozróżnia danych specyfikacji technicznych - udostępnia aktualizację dla wybranego modelu niezależnie od jego parametrów technicznych - to spore ułatwienie dla użytkowników, deweloperów i sprzedawców.

macOS 12 Monterey Beta Źródło: macwelt.de

Lepsze zarządzanie oknami i wieloma monitorami

Windows od zawsze ma problem z obsługą więcej niż jednego ekranu. Po podłączeniu dodatkowego monitora, który najczęściej posiada również inną rozdzielczość, system operacyjny Windows z uporem maniaka przesuwa wszystkie skróty ustawione na pulpicie. Użytkownicy narzekają na ten błąd od lat, a Microsoft nie ma zamiaru go usuwać. Pierwsze informacje donoszą, że jest obecny również w testowych kompilacjach Windowsa 11.

Z drugiej strony macOS czasami ma problem z odpowiednim ustawieniem aplikacji na danym ekranie, a cały system posiada źle napisane sterowniki graficzne. Po podłączeniu drugiego monitora o innej rozdzielczości znacząco wzrasta wykorzystanie procesora graficznego, co negatywnie wpływa na kulturę pracy komputera.

Jednolity wygląd, który nie doprowadza do pasji

Microsoft lubi zmiany, które nie zawsze podobają się użytkownikom. Wszystko przez to, że gigant z Redmond często zmienia krytyczne z punktu obsługi systemu elementy. Firma w ciągu ostatnich lat wielokrotnie zmieniała położenie Menu Start, a w systemie Windows 8 całkowicie zrezygnowała z tego rozwiązania.

Logo macOS Monterey Źródło: apple.com

Nie inaczej jest z Windowsem 11, który przesuwa wszystkie elementy na środek. Dodatkowo ponownie zmodyfikowano Menu Start.

Jednocześnie w tym samym systemie znajdziemy elementy znane z Windowsa 7 i starszych edycji. Windows 11 ponownie jest niespójny wizualnie i jak widać nie zmieni się to przez kolejne lata.

macOS zmienia się co roku, ale zmiany są na tyle subtelne i przemyślane, że nie spędzają snu z powiek użytkownikom komputerów Mac.

macOS 12 Monterey na MacBooku Pro Źródło: apple.com

Zeszłoroczny macOS Big Sur wprowadził obsługę architektury ARM oraz zupełnie nowy wygląd, a większość użytkowników nie odczuło istotnej przebudowy systemu.

Obsługa aplikacji z urządzeń mobilnych

Microsoft na premierze Windowsa 11 chwalił się zupełnie nowym Microsoft Store z obsługą aplikacji z Androida. Całość zapowiadała się świetnie dopóki nie poznaliśmy szczegółów. Dostawcą aplikacji z Androida będzie Amazon. Oznacza to całkowity brak dostępu do usług Google, co sprawia, że całe rozwiązanie w większości przypadków będzie bezużyteczne.

macOS od zeszłego roku obsługuje aplikacje z iOS i iPadOS na komputerach z procesorami ARM. Całość uruchamiana jest natywnie bez emulacji, co pozytywnie wpływa na wydajność. Dodatkowo na komputerach uruchomimy jednie te aplikacje, które działają na większych ekranach i zostały przetestowane.

Czego Apple mogłoby nauczyć się od Microsoftu?

Czas zamienić się rolami i sprawdzić, co Apple mogłoby wprowadzić do systemu macOS wzorując się na Windowsie?

Lepsze zarządzenie oknami

Microsoft lepiej radzi sobie z zarządzeniem oknami. Aplikacje możemy wygodnie skalować przeciągając do poszczególnych rogów i nie musimy przy tym korzystać z pełnego ekranu. Aby osiągnąć taki efekt w systemie macOS potrzebna jest dodatkowa aplikacja. Sięga po nią wielu użytkowników, którzy wcześniej korzystali z Windowsa.

Zarządzenie oknami w Windows 11 Źródło: microsoft.com

Obsługa ekranów dotykowych

Windows od lat posiada wsparcie dla tabletów, a także ekranów dotykowych w klasycznych komputerach. Chcielibyśmy zobaczyć podobne rozwiazanie w systemie operacyjnym macOS. Dzięki obsłudze z wykorzystaniem dotyku system operacyjny macOS mógłby w końcu trafić na iPady Pro, które uzyskałyby wtedy dostęp do prawdziwych, zaawansowanych aplikacji dla profesjonalistów.

Windows 11 na laptopie 360 stopni Źródło: Microsoft.com

Lepsze wsparcie dla gier

macOS nigdy nie był systemem dla graczy. Z drugiej strony Apple nieudolnie wprowadziło usługę Apple Arcade i zachęca konsumentów do grania w gry na komputerach Mac. Wraz z wzrostem wydajności, który uzyskaliśmy dzięki procesorowi Apple M1, gigant z Redmond mógłby zachęcić programistów do tworzenia gier AAA na komputery Mac.

Microsoft radzi sobie w tym aspekcie znacznie lepiej.

Windows 11 i macOS 12 Monterey - dopracowane systemy operacyjne, które od lat mają te same wady

Powyższe porównanie pokazało, że oba systemy operacyjne nadal powielają wady i błędy swoich poprzedników.

Windows 11 Źródło: Microsoft.com

Windows 11 wygląda, jakby był stworzony na siłę i w dużym niedoczasie, a macOS 12 Monterey jest nieco zbytnio zachowawczy.

W chwili obecnej wszystko wskazuje na to, że Microsoft nie do końca wie co robi, a firma co chwilę informuje o kolejnych kontrowersyjnych informacjach. Apple działa dużo wolniej i spokojniej, co przekłada się na mniejsze innowacje, ale bardziej dopracowane i spójne oprogramowanie, które na dodatek rewelacyjnie zintegrowano ze sprzętem.

Który system operacyjny przypadł Ci do gustu bardziej?