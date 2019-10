Czego jeszcze nie wiemy o Surface Duo?

Microsoft zaskoczył nas prezentacją składanego smartfona z Androidem. Nie przedstawiono jednak szczegółów.

Za oknem coraz zimniej, a dzień staję się znacznie krótszy. Rok 2019 powoli dobiega już końca. W najbliższych miesiącach nie spodziewamy się żadnych spektakularnych premier smartfonów. Swojego urządzenia na 2019 roku nie pokazało jeszcze jedynie Google. Entuzjaści oraz dziennikarze wyczekują powoli przyszłorocznego Samsung'a Galaxy S11, iPhone'a 12 oraz Google Pixel'a 5.

Microsoft postanowił nieco namieszać i nie zważając na długi czas od prezentacji do wprowadzenia finalnego produktu na rynek zaprezentował Surface Duo. Nowe urządzenie ma być kolejną szansą na zaistnienie Microsoftu na rynku smartfonów. Duo to pierwszy smartfon giganta z Redmond od czasu nie do końca udanego eksperymentu z Windows Phone i Windows 10 na telefony komórkowe.

Surface Duo to urządzenie, które czerpie garściami z laptopów oraz pierwszych składanych smartfonów, jak Samsung Galaxy Fold.

Microsoft zaprezentował nowy telefon na swój sposób. Pokazano niezwykle ciekawy sprzęt i pozostawiono nas z większą ilością pytań, niż odpowiedzi.

Oto najważniejsze kwestie, które nie zostały poruszone na prezentacji Surface Duo:

Jaka jest rozdzielczość wyświetlaczy Surface Duo?

Głównym elementem charakterystycznym Surface Duo są jego wyświetlacze. Microsoft ujawnił jedynie, że to dwa panele o przekątnej 5,6 cala każdy. To wszystko, co o nich wiemy. Nie mamy pojęcia, czy są to matryce o rozdzielczości 2K, 4K czy może Full HD. Trudno oszacować czy zdecydowano się na klasyczne panele IPS LCD czy może są to ekrany OLED lub IGZO? Nie mamy również żadnych informacji na temat częstotliwości odświeżania. Prawdopodobne jest zastosowanie 90 Hz matryc, ale nic nie jest przesądzone. Microsoft nie powiedział również nic na temat możliwości połączenia ekranów w całość. Czy możliwe jest oglądanie filmów na dwóch panelach połączonych w jeden duży wyświetlacz?

Ekrany Surface Duo to najważniejsze elementy całej konstrukcji, o których prawie nic nie wiadomo.

Jaki procesor będzie napędzał Surface Duo?

Dostęp do Surface Duo był bardzo ograniczony podczas prezentacji. Ekskluzywnie redakcja Wired uzyskała chwilowy dostęp do prototypu Surface Duo. Z informacji przekazanych przez Wired urządzenie, które otrzymali wyposażone było w procesor Qualcomm Snapdragon 855. To flagowy układ na 2019 roku, który napędza większość tegorocznych flagowców, ale na rynku dostępny jest już nowszy Snapdragon 855 Plus. W przyszłym roku Snapdragon 855 będzie już przestarzały. Mimo tego zastosowanie układu od Qualcomm'a oznacza, że finalna wersja Surface Duo może być napędzana przez przyszłorocznego Snapdragona 865. Alternatywnie Microsoft może zadecydować się na umieszczenie autorskiego chipu SQ1 zastosowanego w Surface Pro X lub jego następcy. Microsoft ma jeszcze rok na podjęcie ostatecznej decyzji.

Ile pamięci masowej i operacyjnej znajdzie się w Surface Duo?

Dzisiejsze flagowce w topowych konfiguracjach posiadają nawet 12 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Microsoft chce, aby Surface Duo był urządzeniem słynącym z wysokiej produktywności. Dzięki temu możemy założyć, że bazowy model zaoferuje 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tyle samo pamięci ma podstawowa konfiguracja Surface Pro X. Chcielibyśmy również zobaczyć topową wersję z 16 GB RAM'u i co najmniej 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Co z gniazdem słuchawkowym Jack?

Nie mieliśmy jeszcze dostępu do Surface Duo w związku z czym nie mogliśmy dokładnie obejrzeć całej obudowy. Microsoft na prezentacji i zdjęciach prasowych nie chwali się obecnością portów. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby producent zdecydował się na usunięcie Jack'a. W końcu Surface Pro X również go nie posiada, a Microsoft zaprezentował również nowe słuchawki True Wireless. Chcielibyśmy, aby Surface Duo posiadał złącze słuchawkowe, ale prawdopodobieństwo jest znikome.

Jakiej jakości będą aparaty?

Microsoft nie produkuje urządzeń, które muszą mieć aparaty fotograficzne najnowszej jakości. W związku z tym obawiamy się o jakość zdjęć z aparatu Surface Duo. Dodatkowo według zdjęć oraz raportu Wired Duo nie posiada tylnej kamery. Umieszczono w nim kamerkę do selfie, które po obróceniu telefonu zamienia się w główny aparat. W chwili obecnej nie wiemy czy konfiguracja z jednym aparatem jest finalna. Możliwe, że ostatecznie Microsoft zastosuje dwie, trzy lub nawet więcej matryc. Możliwe, że Surface Duo kompatybilny będzie z Windows Hello, dzięki czemu w kwestii biometrii Microsoft konkurować będzie z Apple i Face ID. Jesteśmy bardzo ciekawi finalnej konfiguracji aparatów w Surface Duo.

Modem 4G LTE czy 5G?

Rok 2020 z pewnością będzie rokiem sieci 5G dzięki nowemu zintegrowanemu z procesorem modemowi Qualcomm'a oraz większą stale rozbudowywaną siecią. Możliwe, że nawet Apple zdecyduje się w końcu na implementacje 5G w przyszłorocznych modelach iPhone'a. Brak obsługi 5G w Surface Duo byłby bardzo dużym niedopatrzeniem.

Jaka będzie żywotność baterii?

To pytanie za milion dolarów. Do zasilania dwóch ekranów i flagowych podzespołów potrzeba sporo energii, aby urządzenie nie rozładowało się w ciągu dnia. Nie wiemy, jaki rodzaj baterii zastosuje Microsoft. Mamy nadzieje, że podobnie, jak w tegorocznych urządzeniach z serii Surface również w modelu Duo producent przyłoży się do czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Z jakiej nakładki na Androida skorzysta Microsoft?

Najbardziej zaskakującym elementem w Surface Duo jest jego system operacyjny. Po raz pierwszy urządzenie z serii Surface pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego innego, niż stworzonego przez Microsoft. To również pierwszy telefon z Redmond z Androidem na pokładzie. Z jakiego systemu skorzysta Microsoft. Przyszłoroczny debiut urządzenia może wskazywać na Androida 11 lub Androida 10 z szybką aktualizacją do kolejnej wersji systemu. Kolejnym pytaniem jest nakładka systemowa. Nie wiemy, z jakiego launchera skorzysta Microsoft. Obecny interfejs użytkownika zaprezentowanego Surface Duo wygląda zupełnie inaczej, niż czysty Android 10. Na koniec pozostaje kwestia aktualizacji. Czy Microsoft przyłoży się do tej kwestii. To okaże się dopiero po wprowadzeniu Surface Duo na rynek.

Czy Surface Duo nadaje się do grania?

Dwa ekrany i flagowa specyfikacja powodują, że Surface Duo może być wymarzonym urządzeniem dla graczy. Microsoft obiecuje wsparcie dla całej biblioteki aplikacji znajdujących się w Sklepie Play, ale nie powiedziano nic na temat gier. Ze składaną obudową i dwoma ekranami Surface Duo może przenieść gry z Androida na zupełnie nowy, wyższy poziom. Dzięki dużej powierzchni dwóch oddzielnych ekranów możliwe będzie wprowadzenie nowych trybów rozgrywki.

Jak drogi będzie Surface Duo?

Nie ma wątpliwości, że Surface Duo nie będzie tanim urządzeniem. Flagowa specyfikacja, dwa ekrany, innowacyjna obudowa i przynależność do serii Surface są gwarancją wysokiej ceny. Samsung wycenił swojego Galaxy Fold na 1980 dolarów, a Surface Pro X kosztuje 999 dolarów (w Polsce 4999 zł). Możliwe, że Surface Duo będzie kosztował więcej, niż Surface Pro X, ale mniej od Galaxy Fold. Czas pokaże, ale w chwili obecnej wydaje się, że cena może być największą przeszkodą w zdobyciu popularności przez Surface Duo.