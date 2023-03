Czego można oczekiwać od smartfona za mniej niż 1500 zł? Testuję 3 najważniejsze funkcje w Motoroli G73 5G

Na rynku pojawia się coraz więcej budżetowych modeli, które stanowią interesującą propozycję dla mniej wymagających użytkowników. W poniższym artykule sprawdzam na co stać Motorolę G73 5G, czyli nowego przedstawiciela tego segmentu branży mobile.

Spis treści

Ostatni rok udowodnił, że azjatycka marka (pierwotnie założona w Stanach Zjednoczonych) nadal ma coś do powiedzenia na rynku smartfonów. W samym tylko trzecim kwartale 2022 roku Motorola wypuściła cztery modele, z których każdy celował w inną półkę cenową. Do sprzedaży trafiły wówczas:

Motorola Edge 30 Neo (budżetowy smartfon za około 1600 zł),

(budżetowy smartfon za około 1600 zł), Motorola Edge 30 Fusion (droższy model, kosztujący obecnie około 2500 zł),

(droższy model, kosztujący obecnie około 2500 zł), Motorola Edge 30 Ultra (flagowiec konkurujący z topowymi urządzeniami Samsunga i Xiaomi),

(flagowiec konkurujący z topowymi urządzeniami Samsunga i Xiaomi), Motorola RAZR 2022 (jeden z najlepszych składanych smartfonów, którego cena to około 5000 zł).

Osobiście miałem okazję testować środkowy wariant, który okazał się genialnym urządzeniem. Łatwo jednak dostrzec, że wśród wymienionych modeli (czyli najnowszych produktów giganta technologicznego) brakuje prawdziwego budżetowca, za którego zakup zapłacilibyśmy mniej niż 1500 zł. Tę dziurę w portfolio Motoroli ma załatać model G73 5G.

Większość użytkowników, którzy decydują się na tańsze telefony, nie oczekuje od swoich urządzeń flagowych funkcji takich jak aparaty o rozdzielczości 200 Mpix czy topowe procesory. W tym segmencie smartfonów liczy się przede wszystkim ich niezawodność. W moim teście Motoroli G73 5G postanowiłem więc sprawdzić trzy, kluczowe dla każdego telefonu, kwestie, czyli: wykonanie, wydajność w codziennym użytkowaniu oraz aparat.

Zobacz również:

Wykonanie

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Model G73 5G posiada dość interesującą konstrukcję. Z jednej strony wyraźnie rzucają się w oczy plastikowe plecki, od razu przywodzące na myśl budżetowe smartfony, a z drugiej otrzymujemy bryłę, która naprawdę świetnie leży w dłoni. Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6.5-cala, a więc nie jest to mały telefon, ale mimo to jego obsługa jedną ręką nie sprawiała mi żadnych problemów.

Wszystkie przyciski funkcyjne oraz poszczególne elementy konstrukcji są solidnie spasowane. Dla niektórych użytkowników problemem może być wysepka z obiektywami, która wyraźnie odstaje na tle całego tyłu smartfona. Urządzenie nie jest w stanie leżeć na stole poziomo i mocno chwieje się, gdy używamy go w takiej pozycji. Minusem jest również nie tyle sam materiał, z którego zostały wykonane plecki, co jego wykończenie. Na smartfonie łatwo zostają odciski palców, przez co używanie modelu G73 5G bez etui zdecydowanie obniża jego walor estetyczny.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Na froncie smartfona, poza wyświetlaczem, znajdziemy również drobne wcięcie na kamerkę do selfie oraz całkiem spore ramki. Nie wyglądają one zbyt dobrze, ale niestety brak proporcji między krawędziami jest często spotykany w budżetowych smartfonach. Bródka (dolna krawędź) jest wyraźnie większa od pozostałych, ale muszę przyznać, że kompletnie nie zwracałem na to uwagi podczas codziennego korzystania z telefonu.

Sporą zaletą urządzenia jest obecność głośników stereo, które sygnowane zostały oznaczeniem Dolby Atmos. Gwarantują one solidną jakość dźwięku i są dosyć głośne, a więc oglądanie filmów czy odtwarzanie muzyki bez słuchawek będzie na modelu G73 5G komfortowe. Wielu użytkowników doceni również obecność gniazda jack 3.5 mm.

Wydajność w codziennym użytkowaniu

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola jest jednym z producentów, którzy stosują na swoich smartfonach nakładkę zbliżoną do czystego Androida. Takie rozwiązanie ma gwarantować płynność działania całego systemu oraz odpowiednią wydajność podczas codziennego korzystania ze smartfona. Moto G73 5G sprawdziła się podczas podstawowych zadań (np. przeglądanie social-mediów, oglądanie materiałów na YouTube) naprawdę przyzwoicie i w zasadzie nie ma zbyt wielu kwestii, na które mógłbym w tym aspekcie narzekać.

Niestety nieco gorzej smartfon sprawdza się w grach. Odpalałem na urządzeniu kilka popularnych tytułów takich jak Diablo Immortal, Genshin Impact czy Wild Rift i każdy z nich działał dosyć przeciętnie. Na minus mogę zaliczyć również bardzo słabą haptykę. Przyznam, że jakość wibracji była dla mnie na tyle irytująca, że zdecydowałem się je całkowicie wyłączyć.

Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, której naładowanie trwa nieco ponad godzinę. Urządzenie bez problemu wytrzymywało cały dzień pracy na pojedynczym cyklu, choć używałem go głównie w ramach dosyć podstawowych zastosowań (Instagram, Messenger, YouTube, Spotify).

Aparat

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Motorola G73 5G posiada dwa aparaty, wśród których znajdują się:

Obiekty główny - 50 Mpix,

- 50 Mpix, Obiektyw makro - 8 Mpix.

Wszystkie zdjęcia, które możecie zobaczyć poniżej, zostały wykonane przy pomocy domyślnych ustawień, a ja nie ingerowałem w żaden sposób w ich ostateczny wygląd. Uważam, że dobry aparat w smartfonie to taki, który zapewnia powtarzalną jakość fotografii i nie wymaga dodatkowego ustawiania poszczególnych parametrów, aby efekt był satysfakcjonujący. Ocenę zdjęć wykonanych przy użyciu Moto G73 5G pozostawiam wam.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Podsumowanie

Motorola G73 5G to solidny przedstawiciel średniej półki cenowej. Urządzenie niczym nie zachwyca, ale za to oferuje niezłe głośniki, dobrze zoptymalizowany system oraz przyzwoite wykonanie. Smartfon kosztuje obecnie niecałe 1400 zł i z całą pewnością jest to model, który warto rozważyć w tej cenie.