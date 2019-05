Czego nie zobaczymy na WWDC 2019?

Nie wszystkie oczekiwania użytkowników Apple zostaną spełnione. Oto rzeczy, których raczej nie zobaczymy na WWDC 2019.

Podczas, gdy wszyscy rozmyślają nad tym, co Apple zaprezentuje na konferencji Worldwide Developers Conference za niespełna dwa tygodnie my skupimy się na tym, co raczej nie zostanie zaprezentowane podczas przemówienia otwierającego kilkudniowe wydarzenie dla programistów.

Apple podczas długich około dwugodzinnych prezentacji, które co roku otwierają Światową Konferencję Deweloperów nie będzie w stanie przedstawić wszystkich nowości, nad którymi pracuje. Z drugiej strony nawet, jeżeli byłoby to możliwe to firma z Cupertino nie wyłoży wszystkich kart na stół jednego dnia. Nie wszystkie nowości, nad którymi przedsiębiorstwo pracuje są gotowe do prezentacji, a inne zostaną zaprezentowane podczas innych wydarzeń np. nowe modele iPhone'a zostaną zaprezentowane we wrześniu.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy szybką listę rzeczy, nad którymi Apple nie będzie się skupiać 3 czerwca 2019 roku w San Jose.

Sprzęt inny niż komputery Mac

WWDC zawsze jest wydarzeniem w 100 procentach podporządkowanym oprogramowaniu, usługom oraz narzędziom programistycznym, a sprzęt nawet jeżeli się pojawia to nie dłużej niż na kilkanaście minut. Podczas niektórych wydarzeń prezentowano nowe komputery Mac oraz iPad'y, a na innych nie zobaczyliśmy żadnego nowego sprzętu od Apple. Jeżeli oczekujesz zobaczyć aktualizację któregoś z Twoich ulubionych urządzeń, które nie mają w nazwie słowa "Mac" z dużym prawdopodobieństwem możemy Cię poinformować, że nie zobaczysz interesujących Cię nowości sprzętowych.

Nie oczekujemy wprowadzenia na rynek nowego iPad'a ani iPhone'a podczas WWDC 2019. Nowe urządzenia mobilne od Apple są prezentowane na jesieni. Podczas Światowej Konferencji Deweloperów zobaczymy za to nowy system iOS, który będzie preinstalowany na nowych modelach iPhone'a.

Wydanie nowych modeli iPad'a jest jeszcze mniej prawdopodobne, ponieważ w marcu firma Apple zaprezentowała nowego iPad'a mini oraz reaktywowała model Air, który znajduje się teraz pośrodku gamy produktowej. Jest lepszy od podstawowego 9,7 calowego modelu, ale daleko mu również do iPad'a Pro. Zdarzało się oczywiście, że aktualizowano produkty mające mniej niż rok czasu, ale w tym roku nic tego nie zapowiada.

Z pewnością zobaczymy nową odsłonę watchOS, ale ponownie nie oczekujemy, aby na scenie pojawił się nowy model Apple Watch. Są one wydawane z reguły na jesieni i żadne doniesienia nie informują, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie.

Podobnie sprawa ma się w przypadku Apple TV oraz HomePod. Również one dostaną aktualizację oprogramowania wprowadzające nowe funkcje, ale nie podejrzewamy, aby Apple zaprezentowało nowości sprzętowe w tym zakresie.

Z pewnością nie zobaczymy nowych modeli MacBook'a Pro mimo, iż mają one Mac w nazwie, ponieważ zostały one odświeżone kilka dni temu. Trochę szkoda, ponieważ po cichu liczyliśmy na prezentacje nowego 16 calowego MacBook'a Pro.

Wymieniliśmy prawie wszystkie urządzenia produkowane przez Apple, ale nie pojawił się wśród nich Mac Pro. Obecna generacja została zaprezentowana w 2013 roku i od tego czasu nie doczekała się żadnej aktualizacji sprzętowej (obniżono jedynie ceny). Mac Pro to wysoko wydajny sprzęt dedykowany profesjonalistom takim, jak graficy, architekci czy programiści dlatego WWDC 2019 byłoby świetną okazją, aby zaprezentować zupełnie nowego Mac'a Pro. Więcej o nim przeczytasz w tym miejscu.

Możliwe, że Apple zdecyduje się także na aktualizację iMac'a Pro, którego pierwsza generacja została pod koniec 2017 roku.

Usługi

Apple poświęciło bardzo dużo czasu na rozmowy o usługach, które zostaną wdrożone w najbliższej przyszłości na marcowej konferencji dlatego nie przewidujemy, aby firma poświęcała czas podczas WWDC 2019. Wyjątkiem może być jednak Apple Arcade. W przypadku tej usługi Apple prawodpdoblonie będzie chciało zachęcić deweloperów do tworzenia nowych gier i przedstawi ulepszone narzędzia, które pozwolą na tworzenie nowych aplikacji.

W przypadku reszty usług Apple pokazało wszystko, co chciało podczas marcowego wydarzenia. Możliwe, że podczas otwarcia WWDC firma wspomni o pozostałych usługach, ale nie przewidujemy, aby poświęcano im dużo czasu.

Technologie AR/VR

Wspominaliśmy ostatnio, że Apple posiada wszelkie predyspozycje, aby stać się liderem w dziedzinie rzeczywistości rozszerzonej oraz wirtualnej. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Z chęcią zobaczylibyśmy okulary od Apple lub nowości programowe w zakresie AR i VR, które z pewnością są technologiami przyszłości. Niestety prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie, aby to się stało. Apple potrzebuje nowych urządzeń, które pozwolą w pełni zaimplementować możliwości, jakie niesie ze sobą rzeczywistość rozszerzona. Możliwe jednak, że nowe systemy operacyjne zdradzą deweloperom co nieco odnośnie planów Apple na przyszłość. W kodzie źródłowym iOS'a często znajdują się wzmianki o jeszcze nie zaprezentowanych urządzeniach np. iPhone'ach nowej generacji.