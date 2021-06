Czego słuchać w wakacje 2021? Oto lista hitów Spotify

Chcesz poczuć w pełni wakacyjny klimat? Spotify opublikowało listę hitów lata 2021.

Jak co roku, w pierwszy dzień wakacji Spotify publikuje swoją listę potencjalnych, wakacyjnych hitów. Czego będziemy słuchać na plaży i przy grillu? Do czego zatańczymy na niejednej, gorącej imprezie? Wśród utworów znajdują się nie tylko nowości, ale i przeboje z poprzednich lat takie jak Rasputin Boney M, a nawet tegoroczni finaliści Eurowizji, zespół Måneskin.

Bez względu na to czy szukasz kawałków do zakrapianych imprez czy romantycznych wieczorów, koniecznie sprawdź, co w tym roku poleciło Spotify. Lista zawiera aż 68 hitów z różnych gatunków muzycznych, prezentujemy najważniejszą, pierwszą dwudziestkę:

Majestic, Boney M. - Rasputin Sobel - Fiołkowe Pole Justin Wellington, Small Jam - Iko Iko sanah - etc. (na disco) Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman – Friday Calvin Harris, Tom Grennan - By Your Side Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE Imagine Dragons - Follow You Kizo, Wac Toja - Nasze lato Toby Romeo - Where The Lights Are Low OneRepublic - Run Jason Derulo - Lifestyle (feat. Adam Levine) The Weeknd, Ariana Grande- Save Your Tears Joel Corry - BED Tom Grennan - Little Bit of Love Żabson, Kizo, ZetHa - Puerto Bounce Alan Walker - Sweet Dreams Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło - Za krótki sen Masked Wolf - Astronaut in The Ocean Shane Codd - Get Out My Head

Hity lata 2021; Spotify.com

