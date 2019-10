Czego spodziewać się w kolejnych edycjach Chrome?

Chrome rządzi na rynku przeglądarek i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Czego można spodziewać się po jej kolejnych edycjach? Zdradzamy plany Google!

Spis treści

Chrome 79

Chrome w edycji 79 (planowanej na 10 grudnia 2019) ma wprowadzić dwie duże nowości. Pierwsza - użytkownik będzie poinformowany, jeżeli jego dane znajdą się w wycieku. Mozilla już wprowadziła taką opcją w edycji Firefoxa z numerem 70, w przypadku Chrome PasswordLeakDetectionEnabled jest w tym momencie już dostępna we flagach i można uruchomić ją ręcznie. Druga - przejście na DNS-over-HTTPS (DoH). Ma to zapewnić bezpieczną komunikację pomiędzy przeglądarką a serwerami DNS (Domain Name Service), uniemożliwiając przejęcie przesyłanych danych przez cyberprzestępców. Dla użytkownika nie zmieni się nic - wszystko będzie dziać się w warstwie technicznej. Użytkownicy biznesowi będą mogli ustawiać politykę dotyczącą DoH poprzez nową opcję - DnsOverHttpsMode.

Oprócz tego pojawi się nowość, która ma zmniejszyć zużycie pamięci oraz wykorzystywanie baterii urządzeń przenośnych. Chrome 79 automatycznie "zamrozi" zakładki, które nie są używane przez pięć minut. Taka zamrożona zakładka nie będzie mogła wykonywać żadnych operacji, jak np. pobieranie danych.

Chrome 79 i 81

Na początku października Google ogłosiło stopniowe wycofywanie się z używania TLS w wersjach 1.0 i 1.1. Jest to protokół służący do szyfrowania transmisji danych pomiędzy przeglądarką a serwerami. Operacja ta ma zakończyć się przy wydaniu Chrome 81, a jeśli któraś witryna będzie korzystać z tego protokołu, użytkownik dostanie ostrzeżenie, że nie jest bezpieczna.

Chrome 80

W Chrome 80 pojawi się praktyczna funkcja grupowania zakładek w pasek. Ma to pomóc w organizacji pracy oraz lepszemu uporządkowaniu wykonywanych zadań. Prawdopodobnie grupy będzie można oznaczać różnymi kolorami. Chrome 80 powinno ukazać się pomiędzy 21 a 28 lutego 2020. W tej edycji przestanie być wspierane FTP - jest to obecnie przestarzała metoda transferu danych, bardzo podatna na przechwycenie oraz ataki.