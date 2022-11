Czego spodziewamy się po tegorocznym Black Friday? Nawet inflacja nie pokrzyżuje nam planów

Sprawdzamy, jakich promocji możemy spodziewać się po tegorocznym Black Friday. Czy galopujące ceny przeszkodzą nam w znalezieniu dobrych ofert?

Spis treści

Black Friday jest jednym z najważniejszych świąt zakupowych w roku - mimo jego relatywnie krótkiej tradycji. Dzięki dużym przecenom, które przypadają na kilka tygodni przed świętami, każdy może już wcześniej zaopatrzyć się w prezenty świąteczne - albo po prostu skorzystać ze zniżek, aby kupić dawno potrzebne produkty dla siebie. W tym roku święto promocji będzie miało miejsce 25 listopada.

W poniższym tekście postaramy się się odpowiedzieć na kilka pytań, które wiele osób zadaje sobie przed Black Friday. Po pierwsze, zastanowimy się jakie rzeczy będziemy mogli zobaczyć na najlepszych przecenach. Sprawdzimy też, jakie trendy mogą dominować w tym roku wśród największych sprzedawców, to znaczy czy lepiej nastawiać się na zakupy online, stacjonarne czy też wybrać jeszcze inny sposób. Na końcu sprawdzimy też temat inflacji i tego, czy w tym roku może ona pokrzyżować nam nasze zakupowe plany.

Jakie sprzęty będą w promocji?

Promocje na Black Friday mogą nas nieźle zaskoczyć - jednak nie zawsze. Często możemy domyślić się, jakie sprzęty zostaną przecenione w danym roku. Najczęściej dzieje się tak, gdyż są to urządzenia, które niedługo zastąpi nowy model. Możemy się też spodziewać obniżek na rzeczy poza sezonem. W tych dywagacjach łatwo się pogubić, dlatego podsumowujemy najlepsze oferty, których spodziewamy się już niedługo w sklepach.

Urządzenia Apple z 2021 roku

2022 rok był bardzo produktywny dla Apple. Firma odświeżyła praktycznie wszystkie swoje produkty i zaprezentowała kilka interesujących nowości - między innymi długo oczekiwany iPhone 14 Pro (Max). Oznacza to nie tylko zupełnie nowe produkty, ale też nadchodzące przeceny na starsze modele, z których warto będzie skorzystać przy okazji nadchodzącego Black Friday.

Fot. TechAdvisor

Ze względu na to możemy spodziewać się przecen na następujące produkty od Apple:

iPhone'y 13

MacBook Pro M1

MacBook Air M1

Apple Watch 7

iPad 9. Gen

iPad Pro M1

AirPods 2

AirPods Pro

Co więcej, Apple co roku szykuje ciekawe promocje w swoim sklepie internetowym, gdzie znajdziemy nie tylko przeceny na wybrane produkty, ale także specjalne prezenty w postaci kart rabatowych lub prezentów dołączanych do zakupów. Warto więc śledzić promocje prosto od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Sprzęt od Microsoftu

Niedawno byliśmy także świadkami dużej rewolucji w produktach największego rywala Apple - Microsoftu. Producent wprowadził na rynek zupełnie nowe wersje większości swoich komputerów, a nawet odświeżył jedną z najciekawszych propozycji w swoim katalogu - Surface Studio. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że poprzednia generacja znajdzie się już niedługo w szeregach najlepiej przecenionych produktów w czasie Black Friday 2022. Oto, na co warto zwracać uwagę:

Surface Laptop 4

Surface Pro 8

Surface Duo 2

Surface Studio 2

Surface Go 3

Flagowce Samsunga

Samsung nadal jest najpopularniejszym producentem smartfonów w naszym kraju, więc urządzenia tej firmy zdecydowanie będą cieszyć się dużą popularnością na Black Friday 2022. Na szczęście dla poszukiwaczy okazji, firma już niedługo ma wprowadzić na rynek nowe telefony z serii Galaxy S23. Oznacza to, że powoli starzejące się modele z linii S22 dostaniemy zapewne w niezłych przecenach. Co więcej, możemy też spodziewać się promocji na zeszłoroczne składaki Galaxy Fold 3 oraz Flip 3 - może jest to więc dobra okazja na spróbowanie po raz pierwszy smartfona z elastycznym ekranem?

Oferty od Xiaomi

Xiaomi również przygotowuje się do premiery nowego flagowca - Xiaomi 13. Na tę prezentację czekamy jeszcze przed Czarnym Piątkiem, możemy więc się spodziewać, że poprzednie flagowce firmy (Xiaomi 12) dostaną nowe, zdecydowanie lepsze ceny na czas święta rabatów. Jednak nie tylko ceny flagowców pójdą w dół - Xiaomi co roku może się pochwalić bardzo dużymi promocjami na cały swój katalog, wystarczy śledzić stronę producenta.

Jak będzie wyglądało Black Friday 2022?

Fot. GettyImages

W tym roku Black Friday może być wyjątkowe - sytuacja ekonomiczna na świecie i (przynajmniej oficjalne) zakończenie pandemii COVID-19 sprawiają, że warunki w sklepach będą zdecydowanie różnić się od poprzednich lat. Sprawdźmy więc, czego możemy spodziewać się po tegorocznych przecenach.

Więcej promocji stacjonarnych

Po pierwsze, w tym roku liczymy na zdecydowanie więcej promocji dostępnych w sklepach stacjonarnych. Wielu sprzedawców będzie chciało przyciągnąć klientów do swoich placówek po dwóch latach pandemii, podczas gdy konsumenci się do robienia swoich zakupów przez internet. Jesteśmy więc przekonani, że w tym roku w wielu miejscach znajdziemy specjalne promocje dla klientów stacjonarnych, a także dodatkowe atrakcje - konkursy, prezentacje na żywo czy też jeszcze lepsze porady eksperckie.

Różne sposoby na zmniejszenie tłumów

Z drugiej strony wiele miejsc może nadal obawiać się zapraszania w swoje progi zbyt dużej liczby osób. Spodziewamy się więc alternatywnych sposobów na rozłożenie obłożenia sklepów w tym roku. Po pierwsze, wiele sklepów coraz bardziej kładzie nacisk na możliwość zakupów w stylu Kliknij i odbierz, gdzie zamawiamy rzeczy przez internet, a w sklepie tylko je odbieramy. Dzięki temu możemy na miejscu spędzić o wiele mniej czasu, a nadal mieć szansę sprawdzić swój zakup przed zapłaceniem za niego.

Poza tym, coraz więcej firm oferuje tanie sposoby dostawy, korzystając czy to z punktów odbioru, czy z usług kuriera. Dzięki temu klienci nadal wybierają zakupy online i mogą dostać swoje zakupione przedmioty bardzo szybko, nie zwiększając tłumów w sklepach. Coraz niższe progi darmowej dostawy i zwrotu, a także pandemiczne przyzwyczajenia sprawią, że jeszcze więcej osób zdecyduje się na ten sposób zakupów w tym roku.

Kolejne problemy z dostępnością produktów

Fot. GettyImages

Niestety ten Black Friday może też stanąć pod znakiem problemów z dostępnością produktów. Pierwsze symptomy widzimy już teraz - najnowsze telefony Apple z serii iPhone 14 Pro nawet zamówione dzisiaj zostaną nam dostarczone dopiero w połowie grudnia. Wszystko to ma związek z narastającym zagrożeniem covidowym w Chinach, przez co wiele fabryk jest tam cyklicznie zamykanych, co przekłada się na opóźnienia w dostawach produktów. Jeśli więc sytuacja szybko się nie zmieni, niektórych z oczekiwanych przez nas urządzeń możemy w ogóle nie zobaczyć na półkach w czasie Black Friday.

Więcej błyskawicznych promocji

Wraz ze zmniejszoną dostępnością niektórych produktów więcej sklepów może oferować błyskawiczne promocje. Takie rabaty - zaczynające się o określonej godzinie i trwające zaledwie kilka minut, ewentualnie obejmujące bardzo limitowaną liczbę sztuk - są idealnym rozwiązaniem dla urządzeń, których nie ma wielu na stanie. Dzięki temu sklepy mogą nadal zaoferować dobre promocje swoim klientom, a także ściągnąć ich na swoją stronę w oczekiwaniu na rozpoczęcie się oferty.

Black Friday a inflacja

Bardzo ważnym pytaniem z tyłu głowy każdego z nas jest też wpływ szalejącej inflacji na tegoroczne Black Friday. Niestety pędzące w górę ceny nie ominą także święta promocji - i to z dwóch powodów.

Fot. GettyImages

Po pierwsze, wiele produktów kupowanych przez nas w tym roku będzie droższych niż te same rzeczy jeszcze rok temu. Najlepszym przykładem może być iPad 9. generacji. Rok temu, kiedy był to zupełnie nowy produkt, kosztował on 1699 zł. Dzisiaj ten sam iPad na stronie producenta kosztuje już 2199 zł, mimo zupełnego braku zmian - to podwyżka aż o 500 zł. Podobnie jest w przypadku wielu innych sprzętów. Warto więc pamiętać, że nawet pomimo nadchodzących dużych obniżek, ceny elektroniki mocno poszły w górę, może się więc okazać, że nawet za przecenione przedmioty zapłacimy więcej, niż wydalibyśmy jeszcze rok temu w regularnych cenach.

Z drugiej strony, inflacja mocno wpływa również na możliwości oferowania przecen przez sprzedawców. Jakkolwiek nawet w tym roku będziemy mogli skorzystać z wielu interesujących ofert, inflacja wpłynie na wysokość rabatów, które będą mogły zapewnić nam sklepy. Według najnowszego badania, w tym roku sklepy będą w stanie zaoferować nam zdecydowanie mniejsze obniżki, oscylujące średnio około 30% wartości przedmiotu.

Jednak złych wiadomości jest więcej. Nawet jeśli obniżki będą podobne, jak w zeszłych latach, wielu sprzedawców (aż 60%) w tym roku będzie musiało w jakiś sposób okroić swoje działania promocyjne na Black Friday. Będzie się to działo zarówno przez zmniejszenie rabatów, jak i zmniejszenie liczby przecenionych artykułów, mniejsze działania marketingowe, czy też zwiększenie limitów darmowych dostaw czy skrócenie promocji.