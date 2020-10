Czego zabrakło w iPhone 12?

Apple zagrało bardzo bezpiecznie. iPhone 12 to udany następca iPhone 11, ale niestety zabrakło kilku elementów, na które liczyliśmy.

Spis treści

Minęły niespełna 24 godziny od prezentacji iPhone'a 12, a ja zdążyłem już dokładnie przeanalizować specyfikację techniczną nowego modelu. Jako posiadacz zeszłorocznego iPhone'a 11 nadal mocno zastanawiam się nad zakupem nowego modelu.

W swoich rozważaniach pomijam modele Pro i Pro Max. Podobnie jak Apple, już w zeszłym roku doszedłem do wniosku, że są to smartfony dla osób, które wymagają jak najlepszego aparatu. Tegoroczne zbliżenie się iPhone'a 12 do modelu Pro potwierdza moje przypuszczenia. Do iPhone 12 Pro warto dopłacić jedynie w momencie, gdy jesteś fotografem i potrafisz wykorzystać lepsze aparaty. Jako użytkownik iPhone'a 11 mogę zapewnić, że aparat iPhone'a 12 będzie wystarczający dla większości kupujących.

iPhone 12 mini

iPhone 12 to bardzo ostrożna aktualizacja. Nowy smartfon posiada 5G i z punktu widzenia Apple jest to najważniejsza, tegoroczna nowość.

Wiemy już, że nowy model ma 5G, szybszy procesor wykonany w nowszej litografii, wyświetlacz OLED, złącze MagSafe oraz design rodem z iPhone'a 4. Czego jednak zabrakło w tegorocznych modelach? Oto lista największych braków:

Touch ID zintegrowane z przyciskiem zasilacza

Po cichu liczyłem, że Apple w dobie pandemii COVID-19 przyzna mi rację. Uważam, że Face ID to świetne zabezpieczenie biometryczne, ale w niektórych przypadkach przydałoby się drugie zabezpieczenie w formie Touch ID lub skanera tęczówki. Od marca tego roku Face ID praktycznie nie działa. Będąc poza domem smartfon za każdym razem prosi o podanie kodu PIN. Dobrze, że Apple wprowadziło aktualizację i nie muszę już przeciągać palcem po ekranie blokady, aby odblokować możliwość wpisania PIN'u.

Touch ID w iPad Air

Szansę na Touch ID w przycisku zasilania iPhone'a znalazły się po prezentacji najnowszego iPad'a Air. Niestety, ale Apple zrezygnowało z tego pomysłu.

Mniejszy Notch (wycięcie w ekranie)

W sieci pojawiło się mnóstwo plotek o zmniejszonym wycięciu w ekranie. Plotkę to potwierdziło niejako samo Apple udostępniając nowe ikonki iPhone'a 12. Niestety finalnie notch posiada identyczne wymiary, jak w trzyletnim iPhone X.

Notch

Brak nagrywania w 8K

Skoro Apple pozycjonuje iPhone'y 12 Pro i Pro Max dla fotografów i kamerzystów to dlaczego smartfony te nie posiadają wsparcia dla najnowszych standardów? Mowa oczywiście o możliwości nagrywania w 8K. Obecnie z funkcji tej nie skorzystamy zbyt często, ale nowa technologia powoli wkrada się na salony i fajnie byłoby mieć ją w telefonie za ponad 5000 zł.

Aparat iPhone'a 12

Ekran ProMotion

Jedynym urządzeniem Apple wyposażonym w ekran ProMotion o zwiększonej częstotliwości odświeżania jest iPad Pro. Wszyscy liczyli, że technologia ta trafi do iPhone'a. W czasach, gdy praktycznie każdy flagowiec z Androidem ma co najmniej 90 Hz ekran, Apple nadal trzyma się swoich 60 Hz. Na szczęści otrzymaliśmy panel Super Retina XDR w każdym modelu z rodziny iPhone 12.

Po co nam Lightning?

Apple od 2015 roku stosuje złącza USB Typu C, ale nadal nie uświadczymy ich w telefonach komórkowych. To dosyć śmieszne, że Apple nadal nie wprowadziło USB Typu C zamiast Lightning. Zamiast tego Apple dodaje do zestawu kabel z Lightning do USB Typu C. Zdecydowanie wolałbym port USB Typu C z iPad'a Air oraz Pro. Niestety według Apple USB Typu C nadal nie nadaje się do smartfonów.

Złącze Lightning w iPhone Xr i Xs

Czyżby szybkie ładowanie wyszło na spacer?

Apple skutecznie przykuło naszą uwagę nowym złączem MagSafe do ładowania bezprzewodowego oraz przyczepiania akcesoriów.

Akcesoria z MagSafe

Szkoda, że gigant z Cupertino nie pomyślał o wprowadzeniu szybkiego ładowania przewodowego. Najnowsze modele iPhone'a wspierają 18 W ładowanie przewodowe (zasilacz za 99 zł), 15 W ładowanie bezprzewodowe przez MagSafe (kabel za 199 zł) oraz 7,5 W ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.