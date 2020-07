Czekacie na Cyberpunk 2077? To sprawdźcie „Cyberpunk. Odrodzenie” Andrzeja Ziemiańskiego

Poznaliśmy właśnie datę premiery najnowszej powieści Andrzeja Ziemiańskiego - „Cyberpunk. Odrodzenie”.

Andrzej Ziemiański to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, szczególną sympatię czytelników zdobył cyklem "Achaja", który obecnie należy do najbardziej kasowych serii w polskiej literaturze. W swojej najnowszej powieści - „Cyberpunk. Odrodzenie”, autor postanowił zmienić nieco otoczenie i przenosi nas do brudnej "cyberpunkowej" przyszłości.

Głównymi bohaterami powieści są: były policjant – Shey Scott oraz partnerujący mu Lou Landon, którzy starają się poznać motywy działań seryjnej morderczyni - Axel Staller. W trakcie śledztwa trafią oni do wyjątkowej metropolii znanej jako "Zakazane Miasto".

Oficjalny opis historii z „Cyberpunk. Odrodzenie” prezentuje się następująco:

"Większość zabójców stara się dokładnie ukryć dowody zbrodni, lecz Axel Staller zdaje się tym w ogóle nie przejmować. W biały dzień, mimo najwyższych środków bezpieczeństwa i drobiazgowej kontroli, pod okiem kamer, morduje kilkanaście osób. Gdy kobieta znika bez śladu podstawowym pytaniem nie jest więc kto zabił, ale dlaczego? Odpowiedź usiłuje poznać były policjant – Shey Scott oraz partnerujący mu Lou Landon. Podążając tropem bliźniaczej siostry poszukiwanej kobiety, wkraczają do Zakazanego Miasta. Okryte mgłą i spowite deszczem wieżowce, zatłoczone uliczki i pulsujące neony dają tło rzeczywistości, w której człowiek zepchnięty jest na margines. Czy uda im się poznać motywy zbrodni?"

Cyberpunk. Odrodzenie - okładka

Premiera książki „Cyberpunk. Odrodzenie” odbędzie się już za niespełna miesiąc – 12 sierpnia.

