Czekacie na aktualizację Battlefield 2042? No to jeszcze sobie poczekacie

Battlefield 2042 ma kolejne kłopoty. Zapowiedziana na luty aktualizacja z nowymi tablicami wyników trafi do gry najwcześniej w marcu.

(fot. Electronic Arts)

Battlefield 2042 nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Choć produkcja DICE ma potencjał, to został on zaprzepaszczony przez błędy, liczne problemy i ogólne niedopracowanie. Spora część graczy wciąż wierzy, że tytuł da się jeszcze uratować. Niestety, sami twórcy nie wydają się być co do tego przekonani. DICE póki co zajmuje się "łataniem" błędów, a nowej zawartości wciąż brak.

W połowie lutego na serwery gry miała trafić aktualizacja 3.3, która miała wprowadzić jeden z najbardziej oczekiwanych elementów - nowe, ulepszone tablice wyników. Niestety jest to już nieaktualne. Jak poinformowali właśnie przedstawiciele studia DICE - Update 3.3, trafi do Battlefield 2042 najwcześniej w marcu. Jak twierdzą deweloperzy, "dodatkowy czas pozwoli im poprawić jakość aktualizacji gry, a także wprowadzić dodatkowe zmiany".

To nie pierwsza taka sytuacja związana z Battlefield 2042. Warto przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się, że pierwszy sezon gier rankingowych Battlefield 2042, który został pierwotnie zaplanowany na marzec 2022 został przesunięty na lato. Co więcej, podczas ostatnie raportu finansowego Electronic Arts, decydenci firmy przyznali, ze premiera Battlefield 2042 była "rozczarowująca".

