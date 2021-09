Czekacie na dostawę iPhone'a 13? To poczekacie jeszcze dłużej

Czy Apple będzie w stanie poradzić sobie z problemami w produkcji i dostawach nowych smartfonów z rodziny iPhone 13?

Najnowsze doniesienia z Azji z pewnością nie napawają optymizmem osób, które czekają na zakup, lub dostawę najnowszego smartfona z rodziny iPhone 13.

W wielu polskich sklepach już teraz brakuje najnowszych urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka, a ostatni raport Nikkei Asia pokazuje, że taki stan rzeczy może utrzymać się jeszcze przez dłuższy okres czasu. Dziennikarze portalu informują, że amerykański gigant napotkał poważne problemy w produkcji, co spowodowało spowolnienie tempa wytwarzania kolejnych iPhone'ów.

Ogromny wpływ na spowolnienie produkcji mają dwa czynniki. Wietnam boryka się teraz z kolejną falą zachorowań na COVID-19, a to właśnie tam produkowane są aparaty do tegorocznych iPhone'ów. Ograniczenia wprowadzone z powodu wirusa wpływają na tempo dostaw nowych części. Przypomnijmy też, że w tym roku Apple zdecydowało, że każdy z modeli iPhone 13 będzie posiadał system optycznej stabilizacji obrazu, podczas gdy w roku ubiegłym to rozwiązanie było zarezerwowane jedynie dla iPhone'a 12 Pro Max.

Spodziewamy się, że sytuacja unormuje się w połowie października. Wtedy też tempo produkcji niezbędnych komponentów powinno wrócić do poprzedniego stanu. W ostatnich miesiącach zmieniało się ono wyjątkowo często i musiało być dopasowywane do sytuacji panującej w Wietnamie. W ciągi kilku ostatnich dni stopniowo jednak wzrastało.

