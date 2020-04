Czekacie na kolejne Dark Souls? Mamy dla was Mortal Shell!

Lubicie gry typu "souls-like"? Jeśli tak, to nie możecie przegapić, właśnie zapowiedzianego, Mortal Shell.

Niezależne studio Cold Symmetry zapowiedziało właśnie swój pierwszy projekt, a jest nim intrygująca produkcja typu "souls-like" - Mortal Shell.

Jeśli jesteście fanami gier From Software, to w Mortal Shell odnajdziecie się jak w domu. Gra studia Cold Symmetry zabiera nas bowiem do mrocznego i niepokojącego uniwersum, w którym przyjdzie nam zmierzyć się z licznymi, upiornymi przeciwnikami.

Jak przystało na grę RPG akcji, twórcy obiecują nam m.in. rozbudowany system rozwoju naszego bohatera. Do dyspozycji otrzymamy kilka klas postaci (tytułowych Mortal Shells), wśród których nie zabraknie ciężkozbrojnego wojownika oraz maga. Wraz z postępami w rozgrywce, będziemy zwiększać swoją biegłość w posługiwaniu się danym archetypem, a co za tym idzie, uzyskamy dostęp do nowych broni oraz zdolności.

Każde starcie w Mortal Shell ma być wyzwaniem, Cold Symmetry chce wystawić nasze zdolności (i nerwy) na prawdziwą próbę. Walki mają być dynamiczne, ale przy tym wymagające również strategicznego myślenia. Motto gry najlepiej podsumowuje, to czego możemy oczekiwać po Mortal Shell.

Pytanie, które cię trapi, nie dotyczy tego, czy możesz wytrzymać tę udrękę, ale dlaczego tak tego pragniesz. - Cold Symmetry

Dzisiejsze ogłoszenie zostało okraszone znakomitym zwiastunem, na którym możemy podziwiać nie tylko mroczny świat gry, ale również przeciwników i efektowne starcia.

Biorąc pod uwagę, że na temat najnowszej gry ojców gatunku "souls-like" - From Software, wciąż wiemy niewiele, a na horyzoncie nie widać, żadnej kolejnej gry tego typu, to warto śledzić dalsze losy Mortal Shell. Szczególnie, że zdaniem twórców, gra trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

W oczekiwaniu na produkcję studia Cold Symmetry polecamy wam Nioh 2, które śmiało można uznać za jedną z najlepszy gier "souls-like" w historii. Jeśli obawiacie się, że nie dacie sobie rady, to przygotowaliśmy dla was poradnik na dobry początek.

źródło: gamerant.com