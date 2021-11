Czekacie na ostatnią część "Domu z papieru"? Netflix prezentuje jej zwiastun!

Już teraz możecie zobaczyć zapowiedź ostatniej części hiszpańskojęzycznej produkcji Netflix!

Podejrzewamy, że wielu z was z wytęsknieniem wyczekuje grudnia i premiery drugiej części piątego sezonu Domu z papieru. Właśnie dla was Netflix opublikował dziś jej zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej. Zanim jednak to zrobicie, to pamiętajcie, że znajdziecie w nim sceny z dotychczas opublikowanych odcinków piątego sezonu. Jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście, to możecie natknąć się na spoilery.

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy już, że piąty sezon hiszpańskiego serialu będzie zarazem jego ostatnim. Być może właśnie dlatego Netflix zdecydował się na podzielenie go na dwie części. Pierwsze dziesięć odcinków piątej serii pojawiło się w ofercie platformy 3 września tego roku. Druga część sezonu będzie oczywiście kontynuacją tego, co działo się w opublikowanych już odcinkach. Jeżeli nie jesteście pewni, sprawdźcie, czy jest on warty waszej uwagi.

Ostatnie odcinki przygód grupy pod przewodnictwem Profesora zostaną nam udostępnione dokładnie 3 grudnia.

Dom z papieru to hiszpański serial sensacyjny, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Twórcą produkcji jest Álex Pina, niezwykle utalentowany artysta znany także z takich tytułów jak Sky Rojo czy White Lines. Warto tutaj wspomnieć, że Dom z papieru dzierży z dumą tytuł najczęściej oglądanej nieanglojęzycznej produkcji na platformie Netflix.

Kraj produkcji : Hiszpania

: Hiszpania Twórca : Álex Pina

: Álex Pina Gatunek : Akcja, Thriller

: Akcja, Thriller Obsada : Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri

: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri Kategorie : Trzymający w napięciu, Emocjonujący

: Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

