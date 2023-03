Czekacie na otwartą betę Diablo 4? Mam zatem dla was złą wiadomość

Open beta Diablo 4 startuje już dzisiaj. Niestety nie mam dla was najlepszych wiadomości, szykujcie się na najgorsze.

Jeśli piątkowe popołudnie zaplanowaliście sobie na sprawdzenie w akcji Diablo 4, to mam dla was złe wieści. Szanse na to będą znikome. Dlaczego? Za nami już pierwszy weekend testowy Diablo 4, do którego dostęp mieli tylko Ci gracze, którzy zdecydowali się na zakup przedpremierowy gry. Już wtedy serwery Blizzarda ledwo wytrzymały obciążenie, a co więcej kolejki na serwer były wyjątkowo długie. W miniony piątek czekałem niemal dwie godziny, aby dostać się na serwer. Teraz jednak ma być... znacznie gorzej.

Otwarta beta Diablo 4 wystawi waszą cierpliwość na test

Otwarta beta Diablo 4 będzie dostępna dla wszystkich chętnych, na wszystkich wiodących platformach od dzisiaj (24 marca), od godziny 17:00 do niedzieli (26 marca). Blizzard spodziewa się wielu chętnych, co zresztą podkreślił w swoim najnowszym komunikacie.

Zobacz również:

Kiedy w najbliższy piątek ponownie otworzymy bramy dla absolutnie wszystkich, spodziewamy się wielu ludzi. Przewidujemy długie kolejki, szczególnie w piątek, kiedy po raz pierwszy uruchomimy grę, oraz podczas godzin szczytu w poszczególnych regionach - Blizzard.

Jednocześnie przedstawiciele studia przestrzegają graczy przed długimi, wręcz "niespotykanymi wcześniej" kolejkami.

W związku z tym (startem beta testów - przyp. red.) spodziewamy się niespotykanego wcześniej ruchu i kolejek - Blizzard.

Jeśli w ubiegłym tygodniu kolejki sięgały 90, a nawet 120 minut, to śmiało możemy założyć, że wynik ten zostanie dzisiaj znacznie pobity. Należy jednak przy tym pamiętać, że są to beta testy produkcji, której premiera odbędzie się dopiero w czerwcu. Podkreśla to zresztą sam Blizzard, który uczula graczy, aby nie traktowali bety jako wersji demo. Wszystkie informacje i dane, które zostaną zebrane przez deweloperów przez dwa weekendy testów, mają posłużyć się do ulepszenia premierowej wersji Diablo 4.

Rod Fergusson, który jest obecnie szefem marki Diablo w Blizzard Entertainment, wyraźnie podkreślił, że współcześni twórcy gier zbyt często używają bety jako sposobu na marketing, tak jednak nie jest w przypadku Diablo 4.

Słowo beta w dzisiejszych czasach zostało źle zrozumiane, gdzie ludzie zaczynają nazywać rzeczy betą, która jest, tak naprawdę, betą marketingową, a to tylko inne określenie dla dema. Tak nie jest w naszym przypadku. Nasza beta to naprawdę testowanie naszej technologii - szczególnie po stronie serwerów - Rod Fergusson.

Jeśli zatem (oprócz długich kolejek) natraficie na problemy bądź błędy podczas beta testów Diablo 4, to pamiętajcie o tym, że to właśnie tylko beta testy. Warto dzielić się wszelkimi uwagami, które mogą pomóc twórcom udoskonalić grę i przygotować ją na premierę.