Czekaliście na nowego iPhone'a SE? Wygląda na to, że przyjdzie Wam czekać o wiele dłużej

Kolejne opóźnienia wskazują na to, że nawet w 2024 roku nie zobaczymy kolejnego iPhone'a z serii SE. Rodzi się pytanie, czy w ogóle trafi on na rynek.

Kolejna odsłona iPhone'a SE jest wyczekiwana przez wielu fanów Apple. Zarówno iPhone SE 1 z 2016 roku, jak i iPhone SE 2 z 2020 były strzałami w dziesiątkę, lubianymi przez wielu fanów Apple średniopółkowymi telefonami. Co prawda trzecia generacja z 2022 roku nie powtórzyła tego zachwytu - wiele osób mówiło, ze zmieniło się w niej zbyt mało w porównaniu do poprzednika - to jednak nadal był to bardzo popularny telefon.

Trudno się więc dziwić, że tak wiele osób czeka na kolejną generację tej serii. Tak jak pisaliśmy w tym artykule, ma ona przynieść ze sobą sporo zmian, między innymi w końcu wprowadzić iPhone'a SE w świat pełnoekranowych telefonów dzięki wykorzystaniu designu podobnego do iPhone'a XR. Niestety wygląda na to, że po raz kolejny produkcja tego modelu się opóźniła i może się okazać, że trzeba na niego będzie poczekać zdecydowanie dłużej.

iPhone SE 4 miał wejść na rynek w 2024 roku - według nowego cyklu, w którym to model SE będzie przez Apple prezentowany raz na dwa lata. Jednakże firmie z Cupertino zależało, żeby SE 4 był pierwszym telefonem, który skorzysta z autorskiego modemu 5G od Apple, dzięki czemu producent miał przetestować możliwości tego komponentu na szerszą skalę, aby móc go potem użyć także we flagowych telefonach. Wygląda jednak na to, że ten właśnie element powoduje spore opóźnienia, które mogą doprowadzić do przesunięcia premiery SE 4.

Według informacji zaprezentowanych przez MacRumors, Apple po raz kolejny narażone jest na opóźnienia związane z produkcją modemu 5G i zdecydowało, że iPhone SE 4 zostanie przesunięty na 2025 roku. Dzięki temu opóźnieniu premiery firma nadal będzie mogła najpierw przetestować swój modem. Jednakże przyniesie to też drugie opóźnienie - dopiero iPhone 17 dostanie modem 5G wyprodukowany przez Apple.