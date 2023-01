Czekamy na Galaxy Unpacked 2023! Zobacz, jak być jedną z pierwszych osób, która zobaczy nowe Galaxy S23

Premiera nowych telefonów od Samsunga zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo będziemy mogli zobaczyć konferencję, na której firma zaprezentuje swoje flagowce na 2023 rok. Sprawdzamy, jak obejrzeć wydarzenie prosto ze swojego domu.

Premiera nowych Samsungów Galaxy napawa nas od wielu miesięcy wieloma emocjami i buduje dużą atmosferę oczekiwania. Galaxy S23 we wszystkich trzech wariantach ma przynieść sporo ulepszeń do serii oraz wprowadzić spójny design dla całej linii - od zwykłego S23 po S23 Ultra. Niedawno udało nam się dowiedzieć, że konferencja Galaxy Unpacked, na której producent ma zamiar zaprezentować najnowsze produkty mobilne, odbędzie się już 1 lutego.

Oczywiście nie każdy może sobie pozwolić, aby wziąć udział w takiej konferencji na żywo - jest to zazwyczaj wydarzenie zamknięte ze wstępem tylko dla prasy oraz najważniejszych gości. Na szczęście od jakiegoś czasu - szczególnie od początku pandemii COVID-19 - Samsung poszedł w ślady innych dużych firm i transmituje też swoje konferencje online. Dzięki temu każda osoba zainteresowana nowościami producenta może zapoznać się z nimi w pierwszej kolejności, bez wychodzenia z domu.

Na tę chwilę jesteśmy przekonani, że na konferencji Samsung ujawni swoje nowe flagowce - Galaxy S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Możliwe jednak, że nie będą to jedyne nowości - z niecierpliwością czekamy tez na średniaki z serii A, szczególnie Galaxy A54 5G. Oczywiście telefony to nie wszystko, co pojawi się na konferencji, możemy też liczyć na nowe lodówki, telewizory, a nawet na kolejny model laptopa od producenta.

Samo Galaxy Unpacked odbędzie się 1 lutego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.00 polskiego czasu i będzie na żywo transmitowane na stronie producenta. Już teraz na tej samej stronie możemy zapisać się na przypomnienie dotyczące nadchodzącego eventu a nawet dodać je do naszego kalendarza, aby na pewno nie zapomnieć o nowościach od firmy. Oczywiście stream będzie też dostępny na oficjalnej stronie Samsunga na Youtube.

Jeśli jednak nie możecie się doczekać na oficjalny stream, już teraz w internecie pojawiają się pierwsze zdjęcia i filmy, na których uwiecznione zostały nadchodzące telefony Samsunga. Więcej o tym piszemy w tym artykule, jednak w skrócie - niektórzy właściciele sklepów stacjonarnych, do których trafiły już pierwsze przedpremierowe dostawy telefonów, nie byli w stanie dochować tajemnicy i zaprezentowali smartfony całemu światu.

Czego się spodziewamy podczas Galaxy Unpacked? Oczywiście głównie czekamy na premierę najnowszych flagowców, jednak to nie wszystko Samsung ma także zaprezentować swoje nowe sprzęty RTV i AGD - zapewne będą to telewizory, lodówki i inne elementy ekosystemu Samsunga. Możliwe także, że firma pokaże też kolejne projektory lub telewizory z serii The Prestige albo The Frame.

Oczywiście nie tylko flagowcami żyje człowiek. Mocno liczymy, że podczas tego eventu uzyskamy też pierwsze oficjalne informacje na temat kolejnych odsłon serii Galaxy A - szczególnie A54, którego poprzednik był niesamowicie popularnym średniakiem. Czekamy też na kontynuację sagi Galaxy S22 FE, który wydaje się, że powstał martwych i może wejść na rynek razem z serią S23.