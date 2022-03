Czekasz na Arc Alchemist? No to mamy złe wieści

Po raz kolejny możemy spodziewać się opóźnienia w debiucie układu.

Arc Alchemist miał pierwotnie pojawić się pod koniec stycznia, potem - w lutym, teraz... No cóż, podobno próbki inżynierskie mają zostać rozesłane do partnerów pod koniec marca. A od nich do wejścia układów na rynek jeszcze długa droga. Wszystko wskazuje na to, że mogą pojawić się na nim najszybciej pod koniec maja, ale pewniejsza prognoza to połowa czerwca.

Arc Alchemist w wersji mobilnej ma znaleźć się w takich urządzeniach, jak Lenovo IdeaPad Gaming 3i oraz Samsung Galaxy Book2 Pro, gdzie towarzyszyć mu będą procesory 12. generacji z rodzin Alder Lake-P oraz Alder Lake-U. Jak pokazały to wczesne testy, wydajność nie rzuca na kolana, ale są bardziej energooszczędne od alternatyw Nvidii i AMD. W przypadku desktopów są to odpowiedniki Radeon RX 6000 oraz GeForce RTX 3000, ale becnhmarki pokazują różne wyniki, więc trudno w chwili obecnej Alchemika do czegoś przyrównać. Wiadomo jednak, że wielu producentów gier chce optymalizować swoje układy pod kątem Arc. Na ich liście znajdują się m.in. Ubisoft, Kojima Productions czy IO Interactive.

Źródło: TechSpot